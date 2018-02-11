Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 5 по 11 февраля

Неделя отметилась переменами в графиках релизов как мэйджоров, так и независимых дистрибьюторов. Так, у WDSSPR с 17 мая на 23 августа ушел фильм ужасов СЛЕНДЕРМЕН. 9 августа у дистрибьютора в прокат должен был выйти фильм BARBIE, однако картина ушла с даты, а новой пока не заявили. С 18 октября на 8 ноября переехал перезапуск франшизы «Девушки с татуировкой дракона» – фильм GIRL IN THE SPIDER’S WEB. Кроме того, лента ХОЛМС И ВАТСОН переместилась с 8 ноября на 24 января 2019 года.

С 15 февраля пока в «никуда» ушел фильм ужасов ОБИТАТЕЛИ компании MVK. А вот у компании «Ракета Релизинг», наоборот, стало на два релиза больше: на 15 марта встал встал проект – ОТПЕТЫЙ МАЧО (Gun Shy) с участием Антонио Бандераса и Ольги Куриленко, а 12 апреля заняла немецкая комедия ЗАЧЕТНЫЙ ПРЕПОД 3 (Fack ju Göhte 3).

Компания «Парадиз» снова перетасовала свои апрельские и майские проекты. Комедия ЗА БОРТОМ переехала с 19 на 12 апреля, а драма с Шарлиз Терон ТАЛЛИ, стоявшая на этой дате, ушла на 26 апреля. С 17 на 31 мая переместился триллер ТОЧКА НЕВОЗВРАТА (НА ОСТРИЕ). Его прежнюю дату заняла новинка – комедия КНИЖНЫЙ КЛУБ (Book Club) с Джейн Фонда и Дайан Китон.



«Кинологистика» также перетасовала даты своих весенних релизов. С 1 марта на 19 апреля переместился релиз мультфильма НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ. Дату 5 апреля покинула драма БАРРАЖ. Теперь она выйдет в прокат 3 мая. С 12 апреля на 31 мая переместился хоррор ПРОКЛЯТИЕ. КУКЛА ВЕДЬМЫ. Кроме того, в начале недели на 22 марта у компании переехал фильм ужасов ГОЛОДНЫЕ Z, а чуть позже на ту же дату переместился еще один фильм ужасов на эту тему – ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЗОМБИ от компании Cinema Prestige.



«Люксор» добавил в свой пакет сразу два русских фильма. 8 марта компания выпустит в прокат драму Евгения Дакота Я СЧАСТЛИВ, а 31 мая – проект МОЯ ЖИЗНЬ. Другой майский проект дистрибьютора – фантастика МИР БУДУЩЕГО – теперь выйдет в прокат только 14 июня. Кроме того, с 26 июля на 9 августа переместился мультфильм ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ.

11.02.2018 Автор: Артур Чачелов