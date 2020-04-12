Обзор изменений графика релизов России за неделю с 6 по 12 апреля

На прошедшей неделе прояснились некоторые моменты, касающиеся переносов кинорелизов в России. Так, UPI перенесла релиз хоррора КЭНДИМЕН с 11 июня на 24 сентября. Мультфильм МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ перебрался с 2 июля 2020-го на 1 июля 2021 года. Триллер Ильи Найшуллера NOBODY перебрался с 13 августа 2020 на 25 февраля 2021 года. И, наконец, мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2 ушел с 15 июля 2021 года на 23 декабря 2021 года.

«Централ Партнершип» официально перенесла проект ГУБКА БОБ В БЕГАХ с конца мая на 6 августа. Релиз ТИХОГО МЕСТА 2 теперь состоится 3 сентября, а проект ЛИГА МОНСТРОВ ушел с августа на 21 января 2021 года. Кроме того, пока в никуда у ЦПШ ушли проекты СТРЕЛЬЦОВ и МИКРОНАВТЫ, а также несколько проектов от Paramount без официально утвержденных названий.

Независимые дистрибьюторы также определились с датами некоторых проектов. Так,«Экспонента» поставила на 4 июня хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32, а стоявший на 18 июня боевик КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ перенесли на 2 июля. Кроме того, на 2 июля у компании встало фэнтези ПАПИНА ДОЧКА.

«Наше кино» перенесло на 6 августа 2020 года отечественный хоррор АТАКАН. КРОВАВАЯ ЛЕГЕНДА.

Кроме того, ранее заявленные даты для летних релизов подтвердила компания MEGOGO Distribution.

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12.04.2020 Автор: Артур Чачелов