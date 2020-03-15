Обзор изменений графика релизов России за неделю с 9 по 15 марта

Прошедшая неделя принесла множество важных новостей, касающихся графика релизов. Общая тенденция проста: крупные проекты весны стремительно переносят на лето, осень или еще дальше, на 2021 год. К последним относится ФОРСАЖ 9. UPI перенесла старт релиза на 1 апреля 2021 года. Disney подтвердил, что переносит проекты МУЛАН и НОВЫЕ МУТАНТЫ, однако пока не решил, на какие даты. Sony решилась на перенос семейного проекта КРОЛИК ПИТЕР 2 с апреля на 6 августа, а также перенесла проект с Томом Хэнксом GREYHOUND с мая на 11 июня.

«Централ Партнершип Paramount» убрала фильм ТИХОЕ МЕСТО 2 с 26 марта. Новая дата выпуска проекта в России также пока не сообщается. Впрочем, у ЦПШ из планов фильмы не только уходили, но и заявлялись: на 21 мая, например, встал хоррор с Сарой Полсон БЕГИ (Run).

«Экспонента» поменяла местами даты выхода боевика КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ и хоррора ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32. Первый теперь выйдет 9 апреля, а второй − 16 апреля. «Ракета Релизинг» перенсла выпуск итальянского хоррора ГОСПОДИН ДЬЯВОЛ с 16-го на 23 апреля.

«Пионер» перенес релиз комедии ГДЕ МОЯ ЧЕЛЮСТЬ, ЧУВАК? с 7 мая на 30 сентября. Magic Film Company на 26 марта заявила новинку пакета − независимый мультфильм ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ (The Last Fiction). Кроме того, компания перенесла релиз картины ЧУДО-ДЕТКИ. НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ с марта на 9 апреля, а выпуск ромокома 10 СВИДАНИЙ − на 30 апреля. AOne Films убрала с 9 апреля ленту Гаспара Ноэ LUX AETERNA, а новую дату ее выхода пока не сообщила. На 16 апреля у компании перебрался проект МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ.

Tenletters передумала 7 мая выпускать мультфильм 100% ВОЛК, но новую дату для него пока не сообщила. Зато дистрибьютор нашел даты для проектов МАХИНАТОРЫ и КУРИНЫЙ ЗАБЕГ. Первый встал на 28 мая, второй занял 11 июня. Кроме того, компания заявила несколько новинок: на 18 июня встал голландский ромком MEN AT WORK IN MIAMI, на 1 октября проект ПРЕПОД (Women), а на 1 января 2021 года − мультфильм ДОНКИХОТ (Quixotes).

«ПРОвзгляд» тоже заявила несколько новинок. 16 апреля компания выпустит в прокат корейскую классику − фильм ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ (Salinui chueok). На 21 мая встал еще один корейский проект THE CALL, а на 25 июня − британский триллер SURGE. На 6 августа заявлен корейский хоррор ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL), а на 11 февраля − итальянская комедия СУПЕРГЕРОИ (Supereroi).

KINOLIFE Distribution заявила на 19 марта альманах BEST COMEDY SHORTS, а компания «Искусство кино» 26 марта предложит кинотеатрам перевыпуск классического фильма Карена Шахназарова КУРЬЕР.

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15.03.2020 Автор: Артур Чачелов