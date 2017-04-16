Обзор изменений графика релизов с 10 по 16 апреля

На прошедшей неделе график релизов фильмов в России менялся много и часто. Новости приходили как от мэйджоров, так и от независимых компаний. Так компания WDSSPR сообщила о переезде на другие даты сразу двух своих июльских релизов: комедия ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ теперь стартует на месяц раньше – 16 июня, а экранизация монументального романа Стивена Кинга ТЕМНАЯ БАШНЯ – на неделю позже ранее заявленной даты, то есть 3 августа. Компания Fox убрала из своих планов костюмную драму МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ (стояла на 29 июня) и вернула в них комедию ДОЧЬ И МАТЬ ЕЕ (новая дата – 26 октября). Кроме того, лента ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН НА ЗЕМЛЕ переместилась с 18 января 2018 года поближе к Новому году, то есть на 4 января.

Компания «Централ Партнершип» передвинула дату выпуска боевика с Шарлиз Терон ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА. Теперь лента выйдет в прокат 27 июля. Сразу два переезда у компании «Люксор»: французская комедия ЖМОТ переместилась с 18 мая на 8 июня, а триллер НАД ГЛУБИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ с 6 июля на 17 августа. У компании «Синема Престиж» перемены в планах на май: график релизов покинул проект ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЕНОТ, а лента ГОЛОС ИЗ КАМНЯ переместилась с 11-го на 18 мая. Кое-что поменялось и в майских планах компании «ПРОвзгляд»: на 11 число этого месяца переехала комедия КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ, в то же время с 18 мая на 1 июня ушел проект ОН&ОНА (МИСТЕР И МИССИС АДЕЛЬМАН). Дату 18 мая освободила и компания «Вольга»: триллер СИНЯЯ БЕЗДНА (47 МЕТРОВ) переехал на 15 июня. Зато на 18 мая встал проект ТАНЦОВЩИК, который выпустит в прокат компания «Пионер».

Изменения в свои ближайшие прокатные планы внесла компания АКМ. Российская лента Я БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ, МОЖНО? переместилась с 25 мая на 15 июня. На 13 июля встал мультфильм ЖИЛ БЫЛ КОТ, на 20-е переехал триллер ОТСТУПНИК. 10 августа компания выпустит в прокат российский проект РЕВЕРБЕРАЦИЯ, а 7 сентября мультфильм ЕЖИК БОББИ: КОЛЮЧИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Российский мистический триллер ЗАТМЕНИЕ ушел с даты 27 апреля. Новая дата не объявлена. Без даты остался и проект MILES от компании Megogo Distribution. Зато на 19 октября встал фильм-участник Каннского кинофестиваля 2017 года МОЛОДОЙ ГОДАР. Его будет прокатывать компания «Русский репортаж».

16.04.2017 Автор: Артур Чачелов