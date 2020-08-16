Обзор изменений графика релизов России за неделю с 10 по 16 августа

На этот раз новостей, касающихся графика релизов, было не так много, как неделю назад, однако значительная их часть касалась важных для рынка проектов. Так, Disney Studios официально подтвердил широкий прокат фильма МУЛАН в России с 4 сентября (именно с пятницы, а не с четверга). НОВЫЕ МУТАНТЫ ушли на 10 сентября. На этой дате ранее был заявлен ДОВОД от «Каро Премьер», но в начале недели он тоже перебрался уикенд 3 сентября.

UPI перенесла релизы проектов ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ и КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА. Первый встал на 1 октября 2020 года, второй − на 22 октября. Кроме того, 3 декабря у компании выйдет некий крупный проект, название которого пока не обнародовано. SPPR актуализировала даты по двум сиквелам про Человека-Паука: продолжение полнометражного фильма выйдет 16 декабря 2021 года, а продолжение анимационных приключений ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ − 22 октября 2022 года

«Ракета Релизинг» перенесла выпуск хоррора ГОСПОДИН ДЬЯВОЛ на 1 октября, а «Капелла фильм» − релиз проекта КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ на 22 октября. MVK перенесла релиз мультфильма ОГОНЕК-ОГНИВО на 3 декабря, а мультфильм ТВОРЦЫ СНОВ от MEGOGO Distribution передвинулся на 10 декабря.

Самый большой блок изменений у релизов «Кинологистики». Детский проект ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО ИЛИ ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ перебрался с августа на 17 сентября, а хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 3 − на 1 октября. На дату 8 октября добавился мультфильм ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ПИРАТЫ ОСТРОВА СОКРОВИЩ. На 15 октября перебрались сразу три релиза: драма В ПЛЕНУ У САКУРЫ, детский проект ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СКАЗКИ и хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАПАРК. Мультфильмы МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ЗАМОК РАЗБОЙНИКОВ и ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ переехали на 22 октября. 5 ноября заняли хоррор ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА и российская драма КЛЯТВА. На 29 ноября перебрались семейные релизы МАЛЕНЬКИЕ ВОЛШЕБНИЦЫ и МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ДОЧЬ ВОЛШЕБНИЦЫ.

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16.08.2020 Автор: Артур Чачелов