Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 11 по 17 декабря

Прошедшая неделя отметилась заметным числом изменений графика релизов. Так, в пакете компании «Каро Премьер» появился проект ЩЕГОЛ – экранизация одноименного бестселлера Донны Тартт. Фильм встал на 10 октября 2019 года. Кроме того, дистрибьютор перенес с 8 марта на 22 февраля 2018 года выпуск комедии НОЧНЫЕ ИГРЫ. А вот «Централ Партнершип» в женский праздник решил работать необычным для такой даты проектом – военной драмой КАВАЛЕРИЯ. Ранее эта картина стояла на 18 января. Кроме того, еще один проект от ЦПШ – российский фильм ужасов РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ – застолбил за собой 13 сентября 2018 года.

Русский Universal воодушевился номинациями «Золотого Глобуса» и перенес релиз фильма Стивена Спилберга СЕКРЕТНОЕ ДОСЬЕ поближе к «Оскару» – с 1 на 22 февраля 2018 года. Ранее на этой дате стояла драма Пола Томаса Андерсона ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ. Теперь она выйдет 15 марта.

Megogo Distribution перенесла релиз фантастического боевика КАТЕГОРИЯ 5 с 8 февраля на 8 марта 2018 года. Кроме того, дату 15 марта покинул триллер НЕЗНАКОМЦЫ: ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ. Его выпуск перенесен на 22 марта. Ранее здесь стояла комедия РОДИТЕЛИ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, но теперь она заняла 26 апреля. Еще одним пополнением в апреле станет мультфильм СЛАВНЫЕ ПТАШКИ, который 12 апреля выпустит компания «Наше кино».

У компании Bazelevs, пока в никуда, ушли сразу два релиза: комедия ДНЮХА! с 4 января и биографическая драма ВОЙНА ТОКОВ с 22 февраля. Новые даты для этих картин будут объявлены позже. Зато на 4 января появился фильм ужасов ДЕНЬ МЕРТВЕЦОВ: ЗЛАЯ КРОВЬ (Day of the Dead: Bloodline) от компании «Каскад Фильм».

Компания «Капелла» придумала новое название для биографической комедии I TONYA. Вместо ЛЕДЯНОЙ СТЕРВЫ он будет называться ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ. С 1 февраля эта лента ушла на 8 февраля.

Значительно обновила свой график релизов компания Cinema Prestige. С 11 января на 22 февраля переехал испанский фильм ужасов УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ВЕРОНИКИ. Еще один запланированный ранее на январь релиз дистрибьютора – ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ – переместился на 8 марта. С 15 на 8 февраля перебрался еще один испанский хоррор – МУЗА. С 1 на 22 марта ушел фильм ужасов ТРЕТЬЯ ВОЛНА ЗОМБИ. На 12 апреля встала новинка пакета – итальянский триллер ДЕВУШКА В ТУМАНЕ (La ragazza nella nebbia). И, наконец, на 19 апреля переместился триллер ПИРСИНГ.

Хорошая новость для фанатов британского сериала «Доктор Кто». 25 и 26 декабря компания Cool Connections устроит в избранных кинотеатрах показ рождественыской серии ДОКТОР КТО: ДВАЖДЫ ВО ВРЕМЕНИ.

17.12.2017 Автор: Артур Чачелов