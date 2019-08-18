Обзор изменений графика релизов России за неделю с 12 по 18 августа

На прошедшей неделе было не так уж и много новостей, касающихся графика релизов. В основном они поступали от независимых дистрибьюторов. Исключением стала WDSSPR, которая взяла под свое крыло еще одного участника «Кинотавра − 2019» − эротическую драму ВЕРНОСТЬ. Ленте уже нашли дату выпуска: она встала на 31 октября 2019 года. Кроме того, на 30 января 2020 года компания поставила историческую мелодраму Sony МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (Little Women). А вот «Каро Премьер» убрала из своих планов один релиз − речь идет о фильме АДСКАЯ КУХНЯ, который стоял на 26 сентября.

«Наше кино» заявило на 9 апреля 2020 года немецкий мультфильм ФЕИ И ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ (Bayala). «Престиж кино» поставила на 19 сентября новинку пакета − романтическую драму Теренса Малика МЕЖДУ НАМИ МУЗЫКА (Song to Song). За рубежом этот экспериментальный проект вышел еще в 2017 году. На 3 октября 2019 года у компании встала другая новинка − французская лента ТА, КОТОРЫЙ ВЫ ВЕРИТЕ (Celle que vous croyez). А вот заявленный ранее на 12 сентября фантастический фильм ПАРОЛЬ HОUS3 ушел на 28 ноября.

A-One Films перенесла релиз проекта С ЛЮБОВЬЮ, АНТОША на 26 сентября. Туда же Planeta Inform Film Distibution перенесла релиз черной хоррор-комедии ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. Ten Letters нашла новую дату для проекта КОКАИНОВЫЙ БАРОН (Running with the Devil). Лента встала на 3 октября. Фантастическая лента ПРОКСИМА переехала на 12 декабря.

«Иноекино» перенесло старт перевыпуска фильма Вуди Аллена МАНХЭТТЕН с 5 по 12 сентября. На той же дате выйдет проект от «Центра документального кино» − биографический документальный фильм СОРОКИН ТРИП. На 28 ноября в график встал еще один документальный фильм МОЗГ: ЭВОЛЮЦИЯ. Выпускать его будут сами создатели картины.

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18.08.2019 Автор: Артур Чачелов