Обзор изменений графика релизов России за неделю с 12 по 18 ноября

Предкинорыночная неделя, как обычно и бывает, принесла множество новостей об изменениях в графиках релизов. Некоторые из них пришли от мэйджоров, но большая часть – от независимых дистрибьюторов.

Самым крупным обновлением стал блок релизов от «Парадиза», который достаточно детально расписал планы на весь 2019 год. Уже 10 января дистрибьютор выпустит в прокат молодежную комедию ЭТИМ ЛЕТОМ (Summer'03), а стоявший здесь проект СИЛА ДЕВЯТИ БОГОВ ушел на 31 января. На 31 января ранее значилась комедия ПАПА, СДОХНИ, но теперь ее новая дата – 7 февраля. 21 февраля заняла новинка пакета – хоррор ХИМЕРА (Braid), а стоявшая здесь биографическая драма ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ уехала на 28 февраля.

Весну «Парадиз» начнет проектом ОДНАЖДЫ В СТОКГОЛЬМЕ (Stockholm) с Итаном Хоуком и Нуми Рапас в главных ролях. Он выйдет 7 марта, а через две недели – 21 марта – компания выпустит звездную комедию с Мэттью МакКонахи ПЛЯЖНЫЙ БЕЗДЕЛЬНИК (The Beach Bum). На 4 апреля встала основанная на реальных событиях австралийская драма о захвате заложников ОТЕЛЬ МУМБАИ (Hotel Mumbai), а на 18 апреля переместилась криминальная драма с Мэлом Гибсоном ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ. 2 мая занял приключенческий триллер с Марго Робби под названием DREAMLAND, а 16 мая в прокат выйдет китайское фэнтези ТЕНЬ (Ying).

Хоррор НЕКРОМАНТ с Моникой Беллуччи переехал с февраля на 13 июня, а на 27 июня встал ромком Роберта Лукетича СВАДЕБНЫЙ ГОД (The Wedding Year). Еще одна новинка заняла 22 августа − это канадский проект под говорящим названием Z. 3 октября в планах дистрибьютора появился триллер ВЫБОР ФРЕДЕРИКА ФИТЦЕЛЛА (The Education of Frederick Fitzell), а на 17 октября встала музыкальная комедия с Киану Ривзом БИЛЛ И ТЕД (Bill and Ted: Face the Music). Кроме того, на 31-ое число того же месяца у компании запланирован старт хоррора СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (Scary Stories to Tell in the Dark).

Вернемся к мэйджорам. Их вливания в график релизов на прошедшей неделе были заметно скромнее, но по значимости они не уступают новостям от «Парадиза». Так, «Централ Партнершип» перенесла старт проекта БАМБЛБИ с 20 на 13 декабря. У фильма будет возрастная маркировка 6+. Кроме того, дистрибьютор вывел из пекла «новогодней битвы», которая с каждой неделей становится все менее ожесточенной, еще один голливудский релиз: с 3 января и пока в никуда ушел хоррор от Paramount ELI. Кроме того, из списка официально ушли ТРАНСФОРМЕРЫ 7, стоявшие на 27 июня 2019 года. Зато в пакете компании появились ДЕТСКИЕ ИГРЫ (Child’s Play) − новая история о кукле Чаки, которая встала на 20 июня 2019 года.

WDSSPR заявила на 10 января 2019 года семейный приключенческий фильм ПУТЬ ДОМОЙ (A Dog's Way Home), а также добавила в график биографическую драму об американском сенаторе Гэри Харте THE FRONT RUNNER с Хью Джекманом в главной роли. Лента получила необычное локализованное название КАК НЕ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ, в прокат она выйдет 17 января 2019 года.

Большие перемены у Fox. Российско-сербский боевик БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ переехал с 21 февраля на 28 марта 2019 года, а фантастический фильм К ЗВЕЗДАМ с 10 января переместился на 23 мая. Ранее на этой дате значился проект STUBER, который теперь занял 11 июля. Российская комедия СПАСИТЕ КОЛЮ! теперь запланирована к выпуску 21 ноября, а на ее прежнюю дату − 31 октября – встал ТЕРМИНАТОР: ПЕРЕЗАГРУЗКА. Дату 14 ноября занял KINGSMAN 3 − новинка, которая ранее не заявлялась. И, наконец, с 9 января 2020-го сразу на 1 октября 2020-го переехал проект СМЕРТЬ НА НИЛЕ.

«Каро Премьер» заявил на 14 ноября драму Билла Кондона ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ (The Good Liar). «Каропрокат» официально убрал с 24 января 2019 года российский фантастический проект КОМА, но новой даты для фильма пока не сообщил. Megogo Distribution пополнил свой пакет американским боевиком СНЕГОУБОРЩИК (Cold Pursuit), который является ремейком норвежской ленты ДУРАЦКОЕ ДЕЛО НЕХИТРОЕ. Картина выходит в российский прокат 21 февраля 2019 года.

«Наше кино» нашло новую дату для мультфильма МЫ – ШПИОНЫ. Теперь он выйдет в прокат 11 апреля 2019 года. С 22 августа на 12 сентября 2019 года переместился другой мультфильм от этого дистрибьютора – ПТИЧИЙ ДОЗОР. «Вольга» перенесла старт фильма ВАН ГОГ. НА ПОРОГЕ ВЕЧНОСТИ с 17 января на 7 февраля, а стоявший там фильм ВЛАСТЬ – на 21 февраля. Кроме того, на новой дате – 14 марта – обосновался триллер ВРЕМЯ ВОЗМЕЗДИЯ. «Синема Престиж» перенесла на 2019 год два релиза конца 2018-го: триллер ЧЕРНАЯ ПОЛОСА переместился на 10 января, а МЕСТЬ ЛИЗЗИ БОРДЕН переехала на 24 января.

«Капелла» также обновила свой график релизов на первую половину 2019 года. На 28 февраля встал документальный проект МАДОННА: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ, а на 10 марта – немецкий хоррор ОБИТЕЛЬ ТЬМЫ (Heilstätten). Заявленный ранее на 10 января фильм БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ переместился на 11 апреля, а 25 апреля дистрибьютор предложит кинотеатрам проект КОД «КРАСНЫЙ». На 9 мая встала биографическая драма ВИТА И ВИРДЖИНИЯ. Новинкой пакета «Капеллы» стала музыкальная драма с Эль Фаннинг под названием ЗА МЕЧТОЙ (Teen Spirit). Релиз заявлен на 23 мая 2019 года. На 6 июня переехал проект МАЛЕНЬКОЕ КРАСНОЕ ПЛАТЬЕ, а в ноябре прокатчик выпустит норвежскую сказку ЭСПЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА (Askeladden – I Soria Moria slott).

Есть новости и у «Люксора». Компания перенесла релиз проекта КОВЕР-САМОЛЕТ с 6 декабря 2018 года на 24 января 2019-го. Кроме того, с 31 января на 14 февраля переместился еще один мультфильм – ТАЙНЫЙ МИР АННЫ (бывш. АННА И БРУНО). С 28 февраля того же года ушел проект ОПЕРАЦИЯ «КОЛИБРИ». Его место в графике дистрибьютора заняла новинка – норвежская биографическая драма АМУНДСЕН (Amundsen).

Компания «Экспонента» также сообщила, что итальянский хит российских кинотеатров, фильм ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, по многочисленным просьбам повторно выпустят в прокат с 7 февраля 2019 года. Еще одним фильмом повторного проката станут УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ. Шедевр Хаяо Миядзаки снова выйдет в российских кинотеатрах 27 декабря 2018 года. Первым дистрибьютором фильма в начале 2000-х была «Централ Партнершип», а сейчас его выпускает «Пионер».

18.11.2018 Автор: Артур Чачелов