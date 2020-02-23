Обзор изменений графика релизов России за неделю с 17 по 23 февраля

Прошедшая неделя принесла несколько интересных новостей, касающихся графика релиза России. В основном, они относились к проектам независимых дистрибьюторов. Но были и исключения. Так, Sony (SPPR) сообщила о том, что стала прокатчиком продолжения российского хита ГРОМКАЯ СВЯЗЬ − новой комедии ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Лента выйдет 17 декабря. Кроме того, компания перенесла старт своего голливудского проекта КРОЛИК ПИТЕР 2 на 26 марта.

Planeta Inform Film Distribution поставила на 23 апреля амбициозную новинку пакета − необычный байопик о Марии Кюри ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ (Radioactive). «Вольга» определилась с датой выпуска проекта ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (Promising Young Woman). Лента выйдет 28 мая. «Пионер» заявил на 26 марта французскую комедию ДРУЖИТЬ ПО-РУССКИ! (Inséparables).

RWV убрала с 26 марта ленту В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ. Новая дата не сообщается. Кроме того, на 2 апреля у компании ушел проект ВИВАРИУМ. «Кинолэнд» убрал с 5 марта хоррор БЕШЕНАЯ. Кроме того, компания перенесла релиз японского мультфильма В СТРАНЕ ЧУДЕС с 27 февраля на 12 марта. Интересно, что на этой же неделе дату 12 марта покинул проект ГЕРОИЧЕСКИЕ НЕУДАЧНИКИ от «Престиж кино». Лента встала на 9 апреля. «Русский Репортаж» перенес релиз ленты О БЕСКОНЕЧНОСТИ с 16-го на 2 апреля. На 23 апреля у компании переехал проект МАГИЯ ЗВЕРЯ.

«Кинологистика» заявила на 26 марта казахстанский хоррор СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА У КОСТРА. На 7 мая встал российский проект КЛЯТВА, на 18 июня − японский военный фильм В ПЛЕНУ У САКУРЫ (Sorokin no Mita Sakura), а на 26 июня − канадский хоррор СЫН ДЬЯВОЛА (The Child Remains). На 4 июня перебрался хоррор ПРИЗРАКИ, ранее заявлявшийся на апрель. Кроме того, компания временно убрала из графика мультфильмы ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. ОСТРОВ СОКРОВИЩ, ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ и ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ. Им подыскивают новые даты.

Cineticle Films перенесла релиз ленты ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК с 26 марта на 2 апреля.

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23.02.2020 Автор: Артур Чачелов