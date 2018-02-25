Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 19 по 25 февраля

Прошедшая неделя началась с большой новости от WDSSPR: фантастический экшн ЧЕРНОВИК Сергея Мокрицкого ушел с даты 15 марта. Новая пока не сообщается, как и не сообщаются причины этого решения.

Много новостей было от компании «Централ Партнершип». Она заявила даты для новинок своего пакета, а также переставила некоторые свои давно известные релизы. Так, отечественный хоррор РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ теперь выйдет 12 июля, а на 2 августа встала отечественная комедия КАК Я СТАЛ РУССКИМ компании All Media. Кроме того, на 9 августа переместилась американская комедия ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ.

6 сентября ЦПШ выпустит в прокат фантастическую ленту КИН (Kin) с Джеймсом Франко, а 27 сентября – российский мистический триллер ТВАРЬ с участием Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой. 18 октября кинотеатрам и зрителям предложат криминальный триллер Пола Фейга STARTER, а на 1 ноября встал отечественный проект ТОЛЬКО НЕ ОНИ – черная комедия от Art Pictures, которая должна была выйти в прокат еще в 2016 году, но по непонятным причинам так этого и не сделала. Кроме того, 7 февраля 2019 года ЦПШ начнет прокат комедии FLARSKY с Энди Серкисом и Шарлиз Терон в главных ролях. 28 февраля того же года в кинотеатрах появится сай-фай Дага Лаймана CHAOS WALKING, а 16 мая – ДЖОН УИК 3.

UPI убрала из своих планов проект THE LITTLE STRANGER, стоявший на 27 сентября. О его новой дате не сообщается. Зато известны даты новых, пока не имеющих официального названия полнометражных мультфильмов от студии Illumination. Они выйдут 14 июля и 29 декабря 2022 года, а также 13 июля 2023 года. Кроме того, 10 января 2019 года UPI выпустит в прокат новый проект Роберта Земекиса, пока так же не имеющий названия.

«Каропрокат» заявил на 27 декабря 2018 года фильм ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. Кстати, это уже третий проект дистрибьютора, стоящий на данной дате. Туда же, на 27 декабря 2017 года, компания Bazelevs заявила на 27 декабря 2017 года фильм ЕЛКИ 7. Но здесь как раз ничего неожиданного.

Компания «Люксор» выпустит в широкий прокат российский фантастический долгострой – фильм МАРСИАНИН. Релиз ленты назначен на 8 ноября 2018 года. Кроме того, дистрибьютор объявил новые даты для проектов СЕЛФИ ИЗ АДА и Я ЗАБЕРУ ТВОИ ДЕНЬГИ. Первый выйдет 15 марта 2018 года, а второй встал на 10 мая. А вот у компании AKM один из релизов с даты 15 марта ушел. Это лента ДОРОГОЙ ДИКТАТОР, которая переехала на 29 марта 2018 года. Кроме того, с 24 мая пока в никуда ушел проект БАНДЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА от компании «Экспонента».

25.02.2018 Автор: Артур Чачелов