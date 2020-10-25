Обзор изменений графика релизов России за неделю с 19 по 25 октября

Основными поставщиками новостей об изменениях в графике релизов на уходящей неделе были независимые компании. Единственной информацией на эту тему от мейждоров стало сообщение от UPI о том, что компания вслед за Америкой перенесла релиз хоррора КЭНДИМЕН на 26 августа 2021 года.

«Централ Партнершип» нашла новую дату для отечественной комедии НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. Она встала на 19 ноября. Туда же перебрался проект «Вольги» АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ. Кроме того, на 3 декабря эта компания заявила новинку − короткометражку Педро Альмодовара ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС (Human Voice). На 21 января 2021 года у нее переехал триллер ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ.

«Капелла фильм» заявила на 26 ноября проект НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО (The Man Who Invented Christmas). На ту же дату World Pictures передвинула выпуск комедии КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ на 26 ноября. Стоявший там ранее мультфильм НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ ушел на 17 декабря. MEGOGO Distribution также заявила на 17 декабря 2020 года семейный приключенческий проект MYSTERE.

«Белые ночи» нашли новую дату для проекта СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ. Это 3 декабря 2020 года. «Экспонента» поставила на 1 января 2021 года документальный проект ПОЛЕТ НАД РОССИЕЙ. «Русский Репортаж» перенес выпуск мультфильма АЯ И ВЕДЬМА с 21 на 28 января 2021 года.

Большие перемены у «Кинологистики». Хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ перебрался на 3 декабря 2020 года. На 10 декабря переехал фильм В ПЛЕНУ САКУРЫ, а хоррор ЗВОНОК: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА ушел на 17 декабря. Мультфильм ГОВАРД И ПОДВОДНОЕ КОРОЛЕВСТВО переместился на 28 января 2021 года. На 11 февраля встал фэнтези ПРИШЕЛЕЦ ИЗ СКАЗКИ. На 18 февраля встала новинка пакета − мультфильм СИПСИК (Sipsik). Новый хоррор ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ 4 (Playhouse) занял 25 февраля. Другой новый хоррор − ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. ВРАТА (Gates of Darkness) − встал на 4 марта. На 1 апреля переехал проект В СТРАНЕ ФЕЙ.

19 ноября Cineticle Films выпустит драму ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК. «Искусство кино» определилось с новой датой перевыпуска в прокат фильм КУРЬЕР. Он выйдет 26 ноября 2020 года. На эту же дату встал российский семейный проект ВИКТОРИЯ от Cinemaus Studio.

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25.10.2020 Автор: Артур Чачелов