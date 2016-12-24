Обзор изменений графика релизов c 19 по 25 декабря

Предпоследняя неделя 2016 года большого количества новостей об изменениях графика релизов не принесла. Впрочем, кое-какие передвижения, что называется, «по мелочи», были как у мэйджоров, так и у независимых дистрибьюторов. Так Fox перенес релиз драмы СКРЫТЫЕ ФИГУРЫ с 19 января на 16 марта. Лента может получить какой-то из «Оскаров», потому после церемонии ее ценность для российского зрителя может повысится. Теми же соображениями, видимо, руководствовались и в «Парадизе»: дистрибьютор приобрел для российского рынка права на сложную «оскаровскую» драму ЛУННЫЙ СВЕТ, которую выпустит в прокат 23 февраля.

На 23 февраля на неделе заявили еще два новых фильма. В этот день «Наше кино» выпустит в широкий прокат комедию ОДНОКЛАССНИЦЫ. #НОВЫЙПОВОРОТ – продолжение прошлогодней летней комедии со Светланой Хоченковой. Тогда же выйдет американский триллер ВОЙНА с Шайей ЛаБафом. Эту картину выпускает «Кинологистика». А вот стоявшая на дате канадская драма ВЛЮБЛЕННЫЕ И МЕДВЕДЬ, которую должна была выпускать компания «ПРОвзгляд», в этот ден в прокат не выйдет.

Также на прошедшей неделе Megogo Distribution перенесла старт фильма ужасов ТРАНСФОРМАЦИЯ с 12 на 19 января, а компания «Каро» убрала из своего графика релизов голливудскую комедию КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? с Оуэном Уилсоном в главной роли. Эта лента должна была выйти 26 января.

24.12.2016 Автор: Артур Чачелов