Обзор изменений графика релизов России за неделю с 23 по 29 ноября

Неделя принесла несколько важных новостей. Главная из них − решение о новой дате фильма ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984. «Каро Премьер» выпустит картину 14 января, а с 7 января у нее будет IMAX-превью. «Дисней Студиос» перенес релиз проекта ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ с 4 февраля на 25 марта 2021 года − поближе к «Оскару».

«Централ Партнершип» убрал из графика фильм ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ 2. Напомним, он ушел к стриминговому гиганту Amazon Prime. Кроме того, компания перенесла релиз фильма КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ с 11-го на 4 февраля 2020 года и заявила на 7 октября 2021 года новинку − российский хоррор РЯД 19.

«Каропрокат» перенес выпуск отечественного хоррора БЫВШАЯ с 8 апреля на 11 марта. Новую дату нашла и комедия ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ: лента встала на 22 апреля 2021 года. Кроме того, на 30 декабря 2021 года прокатчик заявил спортивную ретро-драму Алексея Пиманова ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН.

MEGOGO Studios переименовала комедию СТЕНДОПЕР в СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ и перенесла релиз картины на 4 февраля. Кроме того, компания заявила несколько новинок. На 4 марта 2021 года встала комедия БУЛКИ, а на 10 июня − комедия СМЕХ И ГРЕХ. MEGOGO Distribution перенесла релиз проекта МОЙ ВОЛК на 4 февраля. На 11 февраля перебрался хоррор ОБОРОТЕНЬ.

«Экспонента» заявила на 14 января 2021 года шведский хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА (The Other Side) и перенесла релиз хоррора SHADOW IN THE CLOUD на 11 февраля. На 23 февраля встала военная драма СОПРОТИВЛЕНИЕ (Resistance). На 8 апреля заявлена драма МИНАРИ (Minari).

«Русский Репортаж» убрал с 17 декабря проекты ЛОКДАУН ПО-ИТАЛЬЯНСКИ и НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ: СЕМЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ. Новых дат для них не названо. «Парадиз» перенес релиз комедии БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА на 24 декабря 2020 года. Здесь же выйдет комедия компании KINOLIFE Distribution ДВАЖДЫ ДВА. На эту же дату TenLetters перенесла выпуск хоррора ВДОВИЙ МАЯК. А вот выход мультфильма ДОН КИХОТ у компании задерживается: вместо 1 января 2021 года он появится 1 января 2022 года.

All Media заявила на 21 января 2021 года психологический триллер с Павлом Прилучным СОВРИ МНЕ ПРАВДУ. На той же дате «Кинологистика» выпустит пародийный проект РОБАКОП 2077 (Automation), а 28 января − историческую военную драму КРЫЛЬЯ УРАГАНА (Hurricane). «Пионер» нашел новую дату для проекта ПОЛИ. Это 8 апреля 2021 года.

29.11.2020 Автор: Артур Чачелов