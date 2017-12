Обзор изменений графика кинорелизов России за неделю с 27 ноября по 3 декабря

Кинорыночная неделя внесла множество изменений в график кинорелизов России. Все они касались фильмов 2018 года и затронули как мэйджоров, так и независимых дистрибьюторов. Так WDSSPR наконец официально заявила в своем пакете фильм СУПЕРБОБРОВЫ 2, который она выпустит 25 октября 2018 года. Небольшие изменения в планы внес UPI. С даты 22 февраля у компании ушел проект ЗАКАТ ЦИВИЛИЗАЦИИ. На его место поставили артбастер ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ – новый фильм Пола Томаса Андерсона.

Но больше всего новостей на прошедшей неделе пришло от компании «Капелла Фильм». Уже 11 января совместно с WDSSPR Sony ей будет выпущен триллер Аарона Соркина БОЛЬШАЯ ИГРА (Molly's Game). С 1 февраля в прокате появится спортивная драма ЛЕДЯНАЯ СТЕРВА (I, Tonya), а на День защитника Отечества компания выпустит аниме с интригующим названием ДЕВУШКИ И ТАНКИ (Girls and Panzer). 12 апреля у дистрибьютора выходит проект MAQUIA: WHEN THE PROMISED FLOW, а две недели спустя, 26 апреля, шведский фильм с говорящим названием БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН (Becoming Astrid). Летом, 7 июня, «Капелла» запланировала выпуск французской драмы НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА (The Extraordinary Journey of the Fakir), а 19 июля – комедии МАЛЬЧИШНИК В ЕВРОПЕ (Budapest). 9 августа в прокат выйдет драма о писательнице Мэри Шелли СТРАСТИ ДО ФРАНКЕНШТЕЙНА (Marry Shelly) с Эль Фаннинг в главной роли, а 6 сентября – проект CAPTIVE STATE – новый фантастический триллер от режиссера ВОССТАНИЯ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН Руперта Уайтта.

Много новостей и у компании «Люксор». 1 февраля она выпустит австралийскую комедию ГОРЯЧИЕ КАНИКУЛЫ (Swinging Safari), а 15 февраля –мультфильм МУМИ-ТРОЛЛИ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА (Moomins and the Winter Wonderland). 1 марта компания запланировала выпуск канадского фильма ужасов с говорящим названием СЕЛФИ ИЗ АДА (Selfie from Hell). На 22 марта переехал мультфильм ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ, а дату 12 апреля занял слэшер ШАКАЛЫ. Ранее он был запланирован на 14 декабря. И, наконец, 10 мая компания выпустит фантастический боевик МИР БУДУЩЕГО (The Future World) с участием Миллы Йовович.

С датами начала проката трех своих релизов 2018 года определилась и компания AKM. 15 февраля в кинотеатрах появится триллер с Эдрианом Броуди ЖУРНАЛИСТ. Ранее этот релиз также известен как «Манхэттенская ночь». 15 марта компания выпустит комедию с Майклом Кейном МОЙ ДРУГ – ДИКТАТОР (Coup D’Etat). А с 3 мая в прокате можно будет найти немецко-канадский хоррор ТЕЛО (Replace).

Другие участники рынка уделили особое внимание февралю 2018 года. Megogo Distribution заявила на 1 февраля новый боевик с Джейсоном Момоа BRAVEN. «Ракета релизинг» поставила на 15 февраля перуанский мультфильм МАХНЕМ НА ЛУНУ (Condorito Space Chicken), а RWV, наоборот, освободила эту дату от триллера Фатиха Акина НА ПРЕДЕЛЕ, перенеся его на 22 февраля 2018 года. А вот переезд релиза у компании «Каропрокат» касался не февраля, а майских праздников: с 26 апреля на 3 мая переместилась драма Константина Хабенского СОБИБОР.

03.12.2017 Автор: Артур Чачелов