Обзор изменений графика релизов России за неделю с 29 июля по 4 августа

Прошедшая неделя принесла много новостей о переменах в графике релизов. Правда, в основном от независимых дистрибьюторов. Исключением стала лишь компания UPI, пакет которой в 2020 году пополнился четырьмя новинками. Две из них − фильмы российского производства: новые проекты Романа Каримова ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 2, который выпустят 5 марта, и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2, переехавший теперь на 27 августа. На 19 ноября у компании встала музыкальная комедия PRAISE THIS. Стоявший там ранее проект RESPECT переехал на 5 ноября. Кроме того, новую дату получила военная драма Сэми Мэндеса 1917: ее выпустят в прокат 6 февраля 2020 года.

Megogo Distribution снова перенесла релиз боевика ТРИ СЕКУНДЫ − на этот раз на 24 октября. Ранее на этой дате был заявлен боевик 21 МОСТ, который переместился на 21 ноября. Из-за этого переезда новую дату получил также хоррор ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ, вставший теперь на 28 ноября. На 12 декабря переехал проект MOSLEY. Стоявший здесь до этого мультфильм ТУРУ пока остался без даты.

«Парадиз» снова устроил перестановку в стане своих осенних проектов. Так лента ЗЕРОВИЛЛЬ переехала на 19 сентября, а заявленная там комедия ВЕНЕЦИЯ ЗОВЕТ ушла на 3 октября. На 17 октября у компании встала биографическая драма ДЖУДИ. Дату 17 октября покинул фильм Валерии Гай Германики МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК, который выпускает в прокат «Русский репортаж». Лента встала на 24 октября. «Пионер» оставил без даты фильм РЕЙВ, ранее запланированный к выпуску 12 сентября. На этот уикенд переехал релиз альманаха короткометражек РУССКОЕ КРАТКОЕ. ПОБЕДИТЕЛИ КИНОТАВРА 2019. Еще один участник «Кинотавра» этого года − лента БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ компании «ПРОвзгляд» − переехала с сентября на 28 ноября.

Еще одним ноябрьским пополнением станут финская комедия для взрослых СОБАКИ НЕ НОСЯТ ШТАНОВ от компании HHG и российская лента об Араме Хачатуряне ТАНЕЦ С САБЛЯМИ от «Экспоненты». Оба проекта заняли 7 ноября. Эту же дату для своей новинки − фильма КЛАРА − облюбовал «СБ Фильм». Кстати, от этого дистрибьютора на прошлой неделе приходили и другие новости. Так, на 26 сентября компания заявила новинку − российскую комедию ПОДКИДЫШ, а на 10 октября перенесла релиз триллера БОЛЕВОЙ ПОРОГ. Ранее он был запланирован на 17 октября. Лента КОНЕЦ СЕЗОНА встала на 28 ноября, а 19 марта 2020 года − отечественная семейная лента СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ. Российская новинка есть и в пакете компании Planeta Inform Film Distribution. Эта лента ЯРДЫ, которая встала на 30 января 2020 года.

RWV перенесла релиз проекта В ПЛЕНУ НАДЕЖДЫ с 15 августа на 3 октября 2019 года. Стоявший здесь ранее фильм АТЛАНТИКА переехал на 28 ноября. На 5 декабря компания заявила новинку пакета − ленту МИЛЛИОН МЕЛКИХ ОСКОЛКОВ. Много изменений было и у «Кинологистики». С 19 сентября на 10 октября у нее переместился фэнтези ИСЦЕЛЯЮЩАЯ, а на 17 октября встал проект КОРПОРАТИВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. Боевик ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК занял 7 ноября, а семейная лента МАЛЕНЬКАЯ МИСС ДУЛИТТЛ − 14 ноября. 21 ноября компания выпустит в прокат мультфильм ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС.

Сразу две новинки заявлены у компании «Иноекино». 5 сентября она выпустит на экран ленту МАНХЭТТЕН, а на 3 октября заявлен документальный фильм Виктора Косаковского АКВАРЕЛЬ.

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04.08.2019 Автор: Артур Чачелов