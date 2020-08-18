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«Роскино» станет оператором государственной промокампании для возвращения зрителей в кинотеатры

Минкультуры и Фонд кино официально поддержат отраслевую акцию #идемвкино

Накануне в Министерстве культуры состоялось совещание с руководителями кинокомпаний, медиахолдингов, представителями интернет-компаний, продюсеров и кинопрокатчиков, а также общественных организаций. Совещание прошло под председательством замминистра Максима Ксензова. Участники обсудили вопросы, связанные с поддержкой киноотрасли в условиях постпандемии.

В частности, Минкультуры России предложило поддержать отраслевую акцию #идемвкино, которую запустили российские кинотеатры совместно с дистрибуторами и продюсерами кино и разработать информационно-рекламную кампанию с целью возвращения зрителей в кинотеатры. 

«Мы считаем, что целесообразно для этой кампании сделать единый координационный центр-оператор. Этим центром должно стать «Роскино»», − сказал Максим Ксензов. Он также подчеркнул, что крайне важно объединить усилия профессионального сообщества и лидеров отрасли в этом направлении. При этом Минкультуры России продолжит взаимодействовать с региональными властями, Роспотребнадзором и окажет всестороннее содействие для выхода из сложившейся ситуации с учетом интересов и киносетей, и зрителей.

Акция #идемвкино − это первая совместная федеральная акция киноиндустрии России, которая объединила всех участников: кинотеатры, дистрибуционные компании, ведущих продюсеров и телеканалы. Информационно-рекламная кампания в поддержку акции #идемвкино запустится в конце августа 2020 года и будет включать в себя несколько этапов коммуникации до конца года. Средства на ее проведение будут выделены Фондом кино.

Кроме того, Фонд кино и Минкультуры РФ утвердили предоставление субсидии в размере 500 млн рублей на поддержку российских картин в прокате, выход которых запланирован до 2021 года. Деньги будут выделяться проектам под симолический 1%. Конкурс на получение этих средств Фонд кино объявил накануне.  

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18.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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