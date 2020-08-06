«Рой Интертейнмент» привлекла более 300 млн рублей на запуск нового мультсериала

Компания «Рой Интертейнмент» привлекла более 300 млн рублей от девелоперской компании «Ориентир» в запуск нового мультсериала Олега Роя «Супер МЯУ», рассчитанного на детей от 5 до 7 лет. Инвестиции будут направлены на производство проекта и покупку прав на использование бренда. Производством займётся СКА «Петербург» (входит в ГК «Рики»).

Первый сезон нового проекта будет состоять из 52 серий, хронометраж каждой из них составит 7 минут. Студия «Петербург», которая создает такие проекты как «Смешарики», «Тима и Тома», «ПинКод», сделает первый сезон «Супер МЯУ» за 2,5 года.

«На сегодняшний день мною написано более 250 историй «Супер МЯУ». Поэтому у нас достаточно материалов, чтобы снимать сезон за сезоном, основываясь на потребностях аудитории, − рассказал на пресс-конференции автор и продюсер проекта Олег Рой. − Кроме этого, у нас есть планы снять полнометражный фильм, а также выпустить приложения для мобильных, VR и игру «Супер МЯУ». На данный момент ведутся переговоры с крупнейшими игровыми компаниями. Мы видим, что проект интересен рынку».

По словам гендиректора «Рой Интертейнмент» Дмитрия Салопа, возврат инвестиций в проект планирует осуществлять с помощью продажи лицензий, а также продаж VOD и AVOD прав на российском и зарубежном рынках. Уже известно, что мультсериал может показать телеканал «Карусель», а также его можно будет найти в онлайн-кинотеатрах IVI и Okko, на платформах YouTube, Netflix и Amazone Prime.

«Мы рады, что Олег Рой выбрал для создания нового сериала СКА «Петербург», − комментирует генеральный директор СКА «Петербург» Дарья Давыдова. − Уже сейчас студия выпускает более 110 минут анимации ежемесячно и является лидером по этому показателю на российском рынке. Наша технологическая база, производственные мощности и широкие компетенции сотрудников позволят в полной мере реализовать все задумки автора и выпустить на рынок, пожалуй, самый «пушистый» анимационный сериал в России».

«Супер МЯУ» – рассказывает о команде котят, которые учатся в школе для супергероев. У каждого ученика своя суперсила. Но котята еще не умеют ими управлять, и зачастую от их талантов больше вреда, чем пользы. В школе их учат осваивать новые супернавыки и применять суперинстинкты. Наставники школы воспитывают из своих подопечных команду, которая будет спасать и помогать, бороться с несправедливостью и делать мир лучше. А мешает им в этом директор академии суперзлодеев фенек Арнольд.

«Супер МЯУ» ‒ первый мультсериал, в финансировании которого участвует компания «Ориентир». По информации «Ведомостей», она планирует использовать героев проекта при строительстве собственного парка развлечений, а в дальнейшем − инвестировать и в другие проекты «Рой интертеймент».

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06.08.2020 Автор: Артур Чачелов