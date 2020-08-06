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«Рой Интертейнмент» привлекла более 300 млн рублей на запуск нового мультсериала

Проект «Супер МЯУ» будет производить СКА «Петербург» из ГК «Рики»

Компания «Рой Интертейнмент» привлекла более 300 млн рублей от девелоперской компании «Ориентир» в запуск нового мультсериала Олега Роя «Супер МЯУ», рассчитанного на детей от 5 до 7 лет. Инвестиции будут направлены на производство проекта и покупку прав на использование бренда. Производством займётся СКА «Петербург» (входит в ГК «Рики»). 

Первый сезон нового проекта будет состоять из 52 серий, хронометраж каждой из них составит 7 минут. Студия «Петербург», которая создает такие проекты как «Смешарики», «Тима и Тома», «ПинКод», сделает первый сезон «Супер МЯУ» за 2,5 года.

«На сегодняшний день мною написано более 250 историй «Супер МЯУ». Поэтому у нас достаточно материалов, чтобы снимать сезон за сезоном, основываясь на потребностях аудитории, − рассказал на пресс-конференции автор и продюсер проекта Олег Рой. − Кроме этого, у нас есть планы снять полнометражный фильм, а также выпустить приложения для мобильных, VR и игру «Супер МЯУ». На данный момент ведутся переговоры с крупнейшими игровыми компаниями. Мы видим, что проект интересен рынку».

По словам гендиректора «Рой Интертейнмент» Дмитрия Салопа, возврат инвестиций в проект планирует осуществлять с помощью продажи лицензий, а также продаж VOD и AVOD прав на российском и зарубежном рынках. Уже известно, что мультсериал может показать телеканал «Карусель», а также его можно будет найти в онлайн-кинотеатрах IVI и Okko, на платформах YouTube, Netflix и Amazone Prime.

«Мы рады, что Олег Рой выбрал для создания нового сериала СКА «Петербург», − комментирует генеральный директор СКА «Петербург» Дарья Давыдова. − Уже сейчас студия выпускает более 110 минут анимации ежемесячно и является лидером по этому показателю на российском рынке. Наша технологическая база, производственные мощности и широкие компетенции сотрудников позволят в полной мере реализовать все задумки автора и выпустить на рынок, пожалуй, самый «пушистый» анимационный сериал в России».

«Супер МЯУ» – рассказывает о команде котят, которые учатся в школе для супергероев. У каждого ученика своя суперсила. Но котята еще не умеют ими управлять, и зачастую от их талантов больше вреда, чем пользы. В школе их учат осваивать новые супернавыки и применять суперинстинкты. Наставники школы воспитывают из своих подопечных команду, которая будет спасать и помогать, бороться с несправедливостью и делать мир лучше. А мешает им в этом директор академии суперзлодеев фенек Арнольд. 

«Супер МЯУ» ‒ первый мультсериал, в финансировании которого участвует компания «Ориентир». По информации «Ведомостей», она планирует использовать героев проекта при строительстве собственного парка развлечений, а в дальнейшем − инвестировать и в другие проекты «Рой интертеймент».

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06.08.2020 Автор: Артур Чачелов

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