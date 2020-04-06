В 2020 году российский кинопрокат может потерять от 15 до 29 млрд рублей

Эпидемия коронавируса, простой кинотеатров во время карантинных каникул и зачистка графика релизов года от части крупных голливудских проектов грозят значительными потерями для рынка кинопроката. По прогнозам БК и опрошенных нами экспертов, падение кассы по итогам года может составить от 15 до 29 млрд рублей. Напромним, что за 2019 год кинотеатры России собрали рекордные 55,533 млрд рублей, а с учетом кинотатров СНГ − 60,35 млрд.

«Вилка потерь по выручке сейчас варьируется от оптимистичных 30–35 процентов до 45–50 процентов в пессимистичном сценарии», – считает экс-гендиректор сети «Формула Кино» Юрий Кириллов. «Пока мы оптимистично прогнозируем потери сборов в 15 миллиардов рублей», – признается глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин. Сказать точнее на данном этапе не представляется возможным: нет информации о том, насколько долгим будет карантин, а также какие релизы точно выйдут в прокат после него, а какие исчезнут из графика.

Однако российский рынок должен менее болезненно выходить из кризиса, чем американский. Помочь в этом сможет отечественный контент, если, конечно, рискнет встать на несвойственные для него летние даты. Юрий Кириллов считает, что для российских продюсеров наступает «час икс»: «Наши продюсеры привыкли создавать себе тепличные условия, расчищая под себя самые хлебные окна проката. Вот теперь настало время и им проявить сознательность, так сказать, «тряхнуть патриотизмом».

Многое будет зависеть и от активности независимых прокатчиков. Они также могут попробовать выиграть в этой ситуации, выпустив после снятия ограничений свои сильные релизы без конкуренции со стороны мейджоров. Более того, скорее всего именно это им и придется сделать, потому что когда прокат полностью придет в себя, он будет переполнен мейджорским контентом, и для независимой продукции просто может не остаться места. Возможно, то, насколько активно независимые будут вести себя в первые дни возобновленного проката, скажется даже на их существовании в принципе. Генеральный директор компании «Экспонента» Юлия Муравова рассматривает самый пессимистичный сценарий: «Пандемия коронавируса колоссально ударит по независимым. Не исключено, что независимый кинопрокат вообще на этом закончится».

Впрочем, на сей счет есть и иные мнения: «Наша компания продолжает работать в обычном режиме, так что после отмены карантина мы сразу будем готовы выпускать фильмы, – говорит глава Capella Film Надежда Мотина. – Мне кажется, люди настолько устанут сидеть дома, что после снятия запрета наступит период повышенной активности. Все будут ходить в парки, в рестораны, в кино. Слабые игроки уйдут, сильные останутся и укрепят свои позиции». Мотина, прошедшая кризисы 2008-2009 и 2014-го годов, уверена, что индустрии понадобится на восстановление всего один-два года.

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06.04.2020 Автор: Артур Чачелов, Георгий Романов, Рая Башинская