«Российский кинобизнес» меняет сроки проведения

«Российский кинобизнес» в этом году не состоится. Форум переносится на весну 2021 года. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Причины переноса не называются, однако они очевидны: отрасль находится в кризисном состоянии из-за пандемии и налагаемых из-за нее ограничений. Большинству кинотеатров участие в форуме сейчас не по карману.

Выставка-форум «Российский кинобизнес» должна была стать единственным подобным отраслевым мероприятием в этом году. Организаторы надеялись провести свое мероприятие в гибридном формате, совместив как традиционные встречи и презентации, так и виртуальную часть.

Новые даты проведения будут сообщены позже.

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16.10.2020 Автор: Артур Чачелов