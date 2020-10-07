Организаторы «Российского кинобизнеса» рассказали о том, каким будет ноябрьский форум

В конце ноября в столице должна пройти вторая выставка-форум «Российский кинобизнес», которой суждено стать единственным подобным отраслевым мероприятием в этом году. Оно пройдет гибридном формате: то есть здесь будут как традиционные встречи и презентации, так и виртуальная часть. Новые подробности о будущем мероприятии рассказала генеральный директор форума Екатерина Бордачева, выступая на онлайн-конференции «ВедуКиноБизнес», организованной компанией «Премьер Зал».

Екатерина Бордачева отметила, что для обеспечения максимальной безопасности будущего форума была выбрана одна из самых больших и удобных площадок столицы − Конгресс-центр Центра Международной Торговли, в которым заключен договор о сотрудничестве на три года. Площадка имеет несколько залов: основным для презентаций будет конгресс-зал на 1,5 тыс. мест. Кроме того, будут задействованы зал «Амфитеатр» и зал «Селигер» (последний − для деловой программы). Такая конфигурация позволит проводить мероприятия с соблюдением необходимой социальной дистанции, а также даст возможность проведения во время форума полноценных пресс-показов киноконтента с дополнительным приглашением представителей СМИ, не аккредитованных на «Российском кинобизнесе».

Во время мероприятий форума из залов будут вестись трансляции в Интернет − на специальную защищенную платформу на сайте «Российского кинобизнеса». Доступ к ней смогут иметь все зарегистрированные участники. Безопасность контента будут обеспечивать специализированные IT-компании. Онлайн-версия будет адресована прежде всего тем участникам рынка, которые не смогут присутствовать на форуме физически. Впрочем пока, по словам Екатерины Бордачевой, далеко не все партнеры-дистрибьюторы готовы предоставлять свои материалы на онлайна. Но переговоры продолжаются.

Также Екатерина Бордачева отметила, что, несмотря на все сложности, организаторы планируют сохранить выставочную часть − индустриальную зону: ее участники в целях безопасности разместятся сразу на двух уровнях Конгресс-центра.

Вообще же безопасности на форуме будет уделено особое внимание: на площадке будут доступны санитайзеры, участники получат брендированные маски, а кресла в основном зале будут размещены на большем расстоянии друг от друга, чем обычно. Кроме того, организаторы решают вопросы безопасного кейтеринга.

Предварительная программа форума появится за полтора месяца до его проведения. Однако уже сейчас Екатерина Бордачева намекнула, что в деловую программу, возможно, будет включен раздел, связанный с онлайн-кинотеатрами.

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07.10.2020 Автор: Артур Чачелов