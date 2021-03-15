Появилась первая предварительная программа «Российского кинобизнеса»

С 5 по 8 апреля в Конгресс-холле Центра Международной Торговли в Москве (Краснопресненская набережная, д. 12) пройдет отраслевой форум «Российский кинобизнес». Мероприятие планируется к проведению в очном формате. Накануне стала известна первая предварительная программа форума с разбивкой по дням и часам. Здесь заявлены первые презентации и часть деловой программы.

5 апреля, понедельник:

10:00 − 18:00. Заезд и регистрация участников (1 этаж, 4 подъезд, Конгресс - холл, Центр Международной Торговли).

11:00. Начало работы форума. Регистрация участников.

12:00 − 14:00. Project in search. Презентации проектов независимых продюсеров для дистрибьюторов и демонстраторов (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

14:00 − 14:30. Торжественное открытие МКиФ «Российский кинобизнес» (Конгресс-зал, 2 этаж).

14:30 − 16:00. Программа презентаций независимых дистрибьюторов: Planeta Inform Film Distribution, «Кинологистика» (Конгресс-зал, 2 этаж).

15:00 − 16:00. «Курс на региональное кино». Презентация (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

16:00 − 18:00. Презентация «Каро Премьер» / «Каропрокат» (Конгресс-зал, 2 этаж).

Время уточняется. «Винный сет и музыка. Российский кинобизнес в винном отражении». Вход только для участников форума. (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

6 апреля, вторник:

10:00 − 18:00. Заезд и регистрация участников (1 этаж, 4 подъезд, Конгресс - холл, Центр Международной Торговли).

10:30 − 11:30. Деловой завтрак. Презентация интеграторов (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

11:30 − 12:15. Презентация «Капелла фильм» (Конгресс-зал, 2 этаж).

12:30 − 13:30. «Online\Offline. Конкуренция. Взаимодействие». Представители онлайн-платформ, кинотеатров, продюсеров и дистрибьюторов (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

14:00 − 15:00. Презентация IVI Originals (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

15:00 − 17:00. Презентация Sony Pictures Production and Releasing (Конгресс-зал, 2 этаж).

18:00 − 20:00. Презентация и показ фильма (Конгресс-зал, 2 этаж).

7 апреля, среда:

10:00 − 18:00. Заезд и регистрация участников (1 этаж, 4 подъезд, Конгресс - холл, Центр Международной Торговли).

10:30 − 11:30. «Минимизация убытков в кинотеатре». Деловой практикум (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

11:30 − 12:30. Презентация «Экспонента фильм» (Конгресс-зал, 2 этаж).

14:00 − 15:00. «Трансформация рынка кинопроката и кинопоказа». Отраслевая конференция. Деловой коктейль − фуршет (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

15:00 − 17:00. Презентация и показ фильма (Конгресс-зал, 2 этаж).

17:00 − 18:00. «Культурный маркетинг». Конференц-поток. (Бизнес-зал «Селигер», 1 этаж).

18:00 − 20:00. Фильм-событие. Презентация и показ. (Конгресс-зал, 2 этаж).

8 апреля, четверг:

Программа уточняется...

Дополнения и уточнения в программу апрельского «Российского кинобизнеса» планируется вносить еженедельно. Свой окончательный вид она примет ближе к самому форуму.

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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российский кинобизнес