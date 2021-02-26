«Российский кинобизнес − 2021» обнародовал первые детали программы

Свое участие в работе апрельского делового кинофорума «Российский кинобизнес 2021» подтвердили пректически все мейджоры и множество независимых дистрибьюторов. Об этом рассказали организаторы мероприятия. В списке, размещенном на сайте кинофорума, в качестве участников фигурируют компании Sony Pictures Production & Releasing, Universal Pictures International Russia, «Централ Партнершип», «Каропрокат», «Кинологистика», Ten Lettres, Planeta Inform Film Distribution. Сообщается, что в программу будут включены национальные кинопремьеры и закрытые показы фильмов-событий, выездные мероприятия и отраслевые дискуссии.

Деловая программа форума откроется проектом Project in search − презентациями проектов независимых продюсеров для дистрибьюторов и медиа. Основными темами деловой программы станут трансформация рынка кинопроката и кинопроката, Digital-маркетинг, «Online\Offline. Конкуренция. Взаимодействие», презентации киношкол и цифровых медиа.

«Апрельский кинорынок безусловно будет другим, привычный темп придется сдержать. В день мы планируем предложить не более 2-3 презентаций, показов, − говорит Екатерина Бордачева, генеральный директор МКиФ «Российский кинобизнес». − Пространство конгресс-холла позволяет организовать больше открытых пространств для общения, объединить бизнес-зал «Селигер» и индустриальную зону в единое просторное смарт-пространство. Мы понимаем, что у каждого партнера сегодня неравные условия ведения деятельности и бизнеса, но, судя по географии и составу заявившихся участников можно говорить о позитивных движениях. Мы получили более 100 заявок из разных уголков России от Москвы до Анадыря, а также Беларуси, Казахстана и Узбекистана».

Дополнения и уточнения в программу апрельского «Российского кинобизнеса» планируется вносить еженедельно. Свой окончательный вид она по традиции примет ближе к самому форуму. Напомним, что само мероприятие запланировано на 5-8 апреля и пройдет оно в очном формате в Конгресс-холле Центра Международной Торговли в Москве (Краснопресненская набережная, д. 12).

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26.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российский кинобизнес