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«Русский Репортаж» запустил официальный канал на YouTube

Фильмы компании доступны там бесплатно

Независимый дистрибьютор «Русский Репортаж» запустил официальный канал на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает пресс-служба компании. На канале, который получил название «Русский Репортаж онлайн», каждый желающий сможет посмотреть фильмы, выпущенные дистрибьютором, причем абсолютно бесплатно.

Сообщается, что библиотека фильмов будет с каждой неделей пополняться хитами арт-мейнстрима, лучшими фильмами европейского кинопроката, жемчужинами фестивального кино. Уже сейчас здесь доступны проекты ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, ДОЛЯ АНГЕЛОВ режиссера Кена Лоуча, номинант на премию «Оскар» − фильм ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ по бестселлеру Фредерика Бакмана, участника основного конкурса Каннского кинофестиваля и обладатель приза ФИПРЕССИ −ленту ГАВР финского режиссера Аки Каурисмяки. 

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08.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТА «Русский Репортаж»

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