Официальная касса России: первая строчка досталась «(Не)идеальному мужчине»

Касса нового проекта Марюса Вайсберга по итогам уикенда достигла рекордных для автора 285 млн рублей. Среди отечественных романтических фильмов больше на старте собирали только ЛЕД (456 млн) и Я ХУДЕЮ (319 млн). Новинка активнее работала в регионах, а в Москве ее доля составила лишь 12,5%.

«Я очень доволен и рад. Мне кажется, результаты были неожиданными и очень заслуженными..., − рассказал в интервью ЭБК режиссер фильма Марюс Вайсберг. − Наш фильм не похож ни на что другое. В своем роде это абсолютно уникальное предложение на рынке – и в плане участия Егора Крида, и в плане концепта. Перед нами не стояла задача занять первое место по выходным, мы планировали просто собрать свое, достучаться до нашего зрителя и дальше рассчитывали на то, что фильм сам сработает благодаря «сарафану».

На второе место сместился еще один комедийный проект, ХОЛОП. Его сборы за уикенд составили 220 млн, а суммарная касса перевалила за 2,65 млрд. Это третий результат за всю историю российского проката, позади остались итоговые сборы хитов 2019 года КОРОЛЯ ЛЬВА (2,641 млрд) и заключительной части МСТИТЕЛЕЙ (2,594 млрд).

Падение сборов анимационного проекта КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ на второй неделе проката составило умеренные 48,8%. Таким цифрам способствуют положительные зрительские отзывы и отсутствие прямых конкурентов в борьбе за семейную аудиторию.

По нижней границе ожиданий стартовал хоррор ПРОКЛЯТИЕ (56,1 млн). Его результат вдвое уступает показателям другого ремейка японского фильма ужасов, картины ЗВОНКИ (113 млн).

На девятое место чарта смог попасть черно-белый хоррор МАЯК Роберта Эггерса, его касса достигла 15,7 млн рублей. Высоким для такого необычного проекта цифрам способствовал фестивальный успех картины и кастинг с участием Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо. Новинка опередила стартовые показатели РЕИНКАРНАЦИИ (14,6 млн) и СУСПИРИИ (10,9 млн).

Замкнула десятку лучших французская драма ОСОБЕННЫЕ с Венсаном Касселем в главной роли от режиссеров «сарафанного» хита 1+1 Оливье Накаша и Эрика Толедано. Сборы новинки составили 10,6 млн.

Также в прокат вышли драма-антиутопия СКВОЗЬ СНЕГ (6,1 млн рублей, пятнадцатое место), якутская комедия ТИЭТЭЙБИТ (3,8 млн, восемнадцатая строка) и мультфильм РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (3,0 млн рублей, двадцатая позиция).

Общая касса топ-20 в России составила 854 млн рублей, с учетом стран СНГ – 911 млн. Это на 15,1% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 17,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм СТЕКЛО.

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22.01.2020 Автор: Максим Острый