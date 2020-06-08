Касса России: прокат возглавили «Тролли»

Лидером кассовых сборов прошедшего уикенда стал мультфильм ТРОЛЛИ: МИРОВОЙ ТУР (UPI), который, по данным ЕАИС, получил 34,210 тыс. рублей. Проект показывали во всех кинотеатрах, что возобновили работу. Лента получила в общей сложности 18 сеансов, на которые было продано 119 кинобилетов. На предыдущих выходных ТРОЛЛИ были только восьмыми.

Второе место топа у хоррора ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP). На 13 сеансах лента собрала 26 тыс. рублей. За уикенд на нее было продано 89 кинобилетов. Замыкает тройку лидеров корейский фильм ПАРАЗИТЫ (PVZGD), который единственным сеансом собрал 25,593 рублей. На него было продано 57 кинобилетов.

Четвертое место топа уикенда у еще одного корейского фильма − хоррор-экшна ПОЕЗД В ПУСАН (PVZGL) с 20,205 тыс. рублей. Лента была лидером четверга, собрав за этот день большую часть своей кассы уикенда. Всего за выходные картину показали трижды, продав на эти сеансы 45 кинобилетов. Пятым стал мультфильм ПУШИСТЫЕ МОШЕННИКИ (TNL). У картины было 9 сеансов, принесших в общей сложности 18,625 тыс. рублей. На этот релиз было продано 109 кинобилетов.

В топ-10 уикенда также попали: драма ЛУННЫЙ СВЕТ (PRD, 13,9 тыс. рублей), мультфильм КАПИТАН САБЛЕЗУБ И ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ (MG, 13,625 тыс. рублей), фантастический экшн БЛАДШОТ (SPPR, 13 тыс. реблей), семейный фильм МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ (PNR, 10,760 тыс. рублей) и драма ЗЕЛЕНАЯ КНИГА (CPF, 7,595 рублей).

Всего за выходные, по данным ЕАИС, в России было продано 1,1 тыс. кинобилетов.

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08.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС