Предварительная касса уикенда: «Годзилла против Конга» показывает лучший старт года

По предварительным данным, фантастический боевик ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (UPI) уверенно выигрывает уикенд с результатом порядка 430 млн рублей. Это лучший старт не только этого года, но и всего постковидного периода, за исключением новогодних праздников. Фильм также показал лучшую заполняемость в 34 человека на сеанс и теперь вполне может замахнуться на миллиардный рубеж.
Вторая крупная новинка недели ПОСТУПЬ ХАОСА (CP) не оправдала надежды ни дистрибьютора, ни кинотеатров, заработав около 30 млн рублей за четыре дня проката. На свои сеансы фантастический релиз привлек всего по 8 человек на сеанс, что стало самым низким показателем в первой десятке.
Остальные новинки были рассчитаны на более узкие зрительские сегменты и не смогли попасть в топ-10 лучших релизов недели.
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29.03.2021 Автор: Георгий Романов
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