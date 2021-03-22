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Предварительная касса уикенда: судьбу первого места решит фотофиниш

Лидеры «Пальма» и «Райя и последний дракон» собрали по 100 млн рублей

По предварительным данным, лидером уикенда, собрав чуть более 100 млн рублей, стала отечественная семейная картина ПАЛЬМА (CP). Правда, отставание занявшего вторую строчку мультфильма РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS) настолько минимально, что официальные данные вполне могут и поменять призеров местами. Тем не менее, по заполняемости у диснеевского анимационного релиза не было конкурентов − 26 человек на сеанс.

Бронза уикенда отошла американскому боевику НИКТО (UPI), снятому нашим соотечественником Ильей Найшуллером. На счету проекта порядка 90 млн рублей, что вполне сопостовимо с результатами жанровых аналогов.

Сразу две анимационных новинки попали в итоговый чарт. ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR) созданая российской студией Wizart, записала на свой счет около 27 млн рублей, попутно показав самую худшую заполняемость среди всей первой десятки. У АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG) в копилке порядка 20 млн рублей. Мультфильмы заняли 5 и 9 места таблицы соответственно.

Приятно удивил триллер ИГРЫ ШПИОНОВ (BN) с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Сборы фильма колеблются в районе 19 млн рублей за 4 дня проката и являются лучшим стартовым результатом для молодого дистрибьютора «Белые ночи». Картина замкнула чарт лучших релизов уикенда.

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22.03.2021 Автор: Георгий Романов

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