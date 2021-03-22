Предварительная касса уикенда: судьбу первого места решит фотофиниш

По предварительным данным, лидером уикенда, собрав чуть более 100 млн рублей, стала отечественная семейная картина ПАЛЬМА (CP). Правда, отставание занявшего вторую строчку мультфильма РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН (WDS) настолько минимально, что официальные данные вполне могут и поменять призеров местами. Тем не менее, по заполняемости у диснеевского анимационного релиза не было конкурентов − 26 человек на сеанс.
Бронза уикенда отошла американскому боевику НИКТО (UPI), снятому нашим соотечественником Ильей Найшуллером. На счету проекта порядка 90 млн рублей, что вполне сопостовимо с результатами жанровых аналогов.
Сразу две анимационных новинки попали в итоговый чарт. ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ (SPPR) созданая российской студией Wizart, записала на свой счет около 27 млн рублей, попутно показав самую худшую заполняемость среди всей первой десятки. У АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ (VLG) в копилке порядка 20 млн рублей. Мультфильмы заняли 5 и 9 места таблицы соответственно.
Приятно удивил триллер ИГРЫ ШПИОНОВ (BN) с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Сборы фильма колеблются в районе 19 млн рублей за 4 дня проката и являются лучшим стартовым результатом для молодого дистрибьютора «Белые ночи». Картина замкнула чарт лучших релизов уикенда.
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22.03.2021 Автор: Георгий Романов
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