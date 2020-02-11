Официальная касса России: «Хищные птицы» стартовали по нижней границе ожиданий

Новый супергеройский экшн DC стартовал в России с умеренных для такого жанра 234 млн рублей. Это несколько выше цифр ЧУДО-ЖЕНЩИНЫ (221 млн), однако существенно ниже первых сборов ШАЗАМ! (326 млн), АКВАМЕНА (508 млн) и ДЖОКЕРА (637 млн). На таком результате сказался высокий возрастной рейтинг картины (18+), а также меньшая, чем ожидалось, популярность персонажа в исполнении Марго Робби.

«Конечно, наши изначальные прогнозы были более оптимистичными, но, принимая во внимание множество откликов как аудитории, так и критиков, не оставшихся равнодушными к этому яркому проекту, мы рассчитываем, что предстоящие праздники 14-го и 23 февраля еще дадут зрителям прекрасную возможность сходить в кинотеатры и самим убедиться в качестве этой драйвовой картины», — рассказала в интервью ЭБК директор по международным связям «Каро Премьер» Ирина Усачева.

На фоне церемонии вручения «Оскаров» небольшими падениями обошлись 1917 и МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ, занявшие второе и пятое места чарта соответственно. Сборы военной драмы сократились на 40,7%, ее общая касса достигла 205 млн и стремится к результату ДЮНКЕРКА (318 млн). Заработки костюмной мелодрамы снизились лишь на 30,4%, а ее валовые сборы составили 132 млн, что уже выше итогового результата СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ (118 млн).

Третья строчка бокс-офиса досталась триквелу ПЛОХИХ ПАРНЕЙ. Сборы холдовера достигли 572 млн рублей, что уже превосходит результат последних частей МИССИИ: НЕВЫПОЛНИМА (521 млн) и ТРЕХ ИКСОВ (551 млн).

У отечественной комедии ХОЛОП по-прежнему наибольшая средняя посещаемость. На прошедшей неделе фильм обогнал спортивную драму ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,968 млрд) и вторым в истории российского проката преодолел отметку в 3 млрд.

Семейная комедия ИГРЫ С ОГНЕМ стала по итогам уикенда шестой, ее сборы составили 35,6 млн. Это несколько ниже цифр, которые в прошлом году продемонстрировал проект СЕМЬЯ ПО-БЫСТРОМУ (44,9 млн).

Также в прокат вышли мультфильм ВИКИНГ ВИК (9,4 млн рублей, одиннадцатое место), историческая драма ОФИЦЕР И ШПИОН (7,0 млн, тринадцатая строка), ужасы МАМА: ГОСТЬЯ ИЗ ТЬМЫ (5,7 млн рублей, четырнадцатая позиция), анимационный проект ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ (4,8 млн, пятнадцатое место) и биографическая драма ТЕМНЫЕ ВОДЫ (2,5 млн, семнадцатая строчка).

Общая касса топ-20 в России составила 602 млн рублей, с учетом стран СНГ – 641 млн. Это на 4,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 4,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм ЛЕГО ФИЛЬМ-2.

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11.02.2020 Автор: Максим Острый