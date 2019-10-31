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Предварительная касса четверга: «Семейка Аддамс» возглавила прокат

«Терминатор» пока второй

Прокат четверга, который очень удачно совпал с Хэллоуином, возглавила, показав превосходный результат, анимационная лента СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI). По предварительным данным на счету новинки около 55 млн рублей. Отсутствие хорроров сделало мультфильм главным предложением в канун дня всех святых, который, с каждым ходом все больше и больше набирает популярность в нашей стране. В связи с этим можно предположить, что стартовый день для релиза был фанатским и ожидать от него привычного для анимационных картин множителя все же не стоит. Тем не менее, релиз вполне может рассчитывать на 280-300 млн рублей за уикенд.

А вот ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX) после очень низких предпродаж удивить так и не смог. На счету фантастического боевика порядка 42 млн рублей, и если ничего не изменится, то он сможет рассчитывать на кассу в районе 240-260 млн рублей.

Семейная лента РОБО (CP) записала на свой счет 4,8 млн рублей. Это позволит фильму Сарика Андреасяна претендовать на 30-35 млн по итогу недели. С похожим результатом стартовала еще одна российская картина ВЕРНОСТЬ (WDSSPR). Фильм Нигины Сайфуллаевой заработал в четверг приблизительно 4,7 млн рублей. 

Анимэ ДИТЯ ПОГОДЫ (VLG) ставит рекорд четверга для работ подобного жанра. По предварительным данным на счету картины 3 млн рублей. Это должно дать японскому мультфильму никак не меньше 25 млн рублей за четыре дня проката.

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31.10.2019 Автор: Георгий Романов

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