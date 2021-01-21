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Предварительная касса четверга: «Душа» вне конкуренции

Мультфильм студии Pixar рискует собрать больше 200 млн рублей за уикенд

Абсолютным лидером четверга стала новая анимационная работа от студии Pixar ДУША (WDS). Мультфильм заработал порядка 22 млн рублей и к концу недели вполне может рассчитывать на 200-220 млн рублей. Эти показатели выше предыдущей работы студии ВПЕРЁД, которая выходила в прокат год назад ещё до пандемии. 

Отечественная комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CRP) по предварительным данным  заняла пятую строчку чарта и записала на свой счёт чуть больше 5 млн рублей. Эта сумма позволит картине рассчитывать на 35-40 млн рублей за четыре дня проката.

Сразу две новинки рассчитанные примерно на одну и ту же целевую аудиторию расположились на 6 и 7 строчках таблицы лучших релизов четверга. Триллер с Кэри Малиган в главной роли ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG) показала результат в 1,8 млн рублей, а новая продюссерская работа Майкла Бэя ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG) смогла заработать примерно 1,5 млн рублей. Оба релиза к концу уикенда смогут записать на свой счёт 10-15 млн рублей.

На девятом месте с результатом около 1 млн рублей оказалась ещё одна новинка недели, хоррор АСТРАЛ. ОНЛАЙН (WP). Подобный результат позволит фильму ужасов рассчитывать на 7-8 млн рублей к концу недели.
 

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21.01.2021 Автор: Георгий Романов

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