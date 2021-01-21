Предварительная касса четверга: «Душа» вне конкуренции

Абсолютным лидером четверга стала новая анимационная работа от студии Pixar ДУША (WDS). Мультфильм заработал порядка 22 млн рублей и к концу недели вполне может рассчитывать на 200-220 млн рублей. Эти показатели выше предыдущей работы студии ВПЕРЁД, которая выходила в прокат год назад ещё до пандемии.



Отечественная комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CRP) по предварительным данным заняла пятую строчку чарта и записала на свой счёт чуть больше 5 млн рублей. Эта сумма позволит картине рассчитывать на 35-40 млн рублей за четыре дня проката.



Сразу две новинки рассчитанные примерно на одну и ту же целевую аудиторию расположились на 6 и 7 строчках таблицы лучших релизов четверга. Триллер с Кэри Малиган в главной роли ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG) показала результат в 1,8 млн рублей, а новая продюссерская работа Майкла Бэя ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG) смогла заработать примерно 1,5 млн рублей. Оба релиза к концу уикенда смогут записать на свой счёт 10-15 млн рублей.



На девятом месте с результатом около 1 млн рублей оказалась ещё одна новинка недели, хоррор АСТРАЛ. ОНЛАЙН (WP). Подобный результат позволит фильму ужасов рассчитывать на 7-8 млн рублей к концу недели.



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21.01.2021 Автор: Георгий Романов