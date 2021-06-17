Предварительная касса четверга: «Лука» захватывает лидерство

Согласно предварительным данным, лидером четверга с результатом около 30 млн рублей стал анимационный проект ЛУКА (WDS). Учитывая текущие каникулы, множитель уикенда у мультфильма должен быть ниже, чем это обычно бывает у релизов, рассчитанных на семейную аудиторию. Поэтому скорее всего результат по итогам выходных будет в районе 150-180 млн рублей.



Порядка 20 млн рублей в четверг записал на свой счет комедийный боевик ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ КИЛЛЕРА (MG). С похожих цифр начала свой прокат и первая часть франшизы, в итоге освоившая за уикенд 100 млн рублей. Вероятно, похожая ситуация будет и здесь, с одним лишь исключением - новинка стартовала в среду, и лишний день проката немного увеличит его стартовые показатели.



На 9 и 10 строчках чарта расположились еще две новинки недели. Хоррор ТОЛМЕН. ПЕРВЫЙ ДЕМОН (EXP) записал на свой счет около 0,8 млн рублей, а отечественная комедия СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ (CP) 0,7 млн рублей. Обе картины смогут заработать к концу недели не больше 5-7 млн рублей.



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17.06.2021 Автор: Георгий Романов