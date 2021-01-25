Предварительная касса уикенда: «Душа» с огромным отрывом становится лучшим релизом уикенда

Снятие ограничение по заполняемости залов в столице, определенно, сказалось на результатах прошедшего уикенда. С огромным отрывом лучшим релизом недели с результатом около 250 млн рублей стал мультфильм ДУША (WDS). Анимационный проект в среднем привлек по 25 человек на сеанс и свыше 850 тысяч человек в общей сложности.

На второй строчке, по предварительным данным, собрав приблизительно 70 млн рублей расположился ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS). На счету релиза уже более 1,9 млрд рублей и хорошие перспективы для преодоления планки в 2 млрд рублей.

На фоне такого мощного старта лидера, остальные новинки остались несколько в тени. Отечественная комедия ДЕНЬ ГОРОДА (CPR) заработала около 40 млн рублей и расположилась на пятой строчке чарта. Проект привлек в среднем по 10 человек на сеанс.

Два зарубежных триллера ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ (VLG) и ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (MG) заняли седьмую и восьмую строчки таблицы лучших релизов уикенда и записали на свой счет 12 и 10 млн рублей соответственно.

Еще одна новинка, хоррор АСТРАЛ. ОНЛАЙН (WP) показал результат в районе 6,5 млн рублей за четыре дня проката и замкнул десятку.

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25.01.2021 Автор: Георгий Романов