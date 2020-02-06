Итоги января 2020 в кинопрокате России и СНГ

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие кассовые сборы отечественного кинопроката в январе 2020 года составили 7,713 млрд рублей, что сразу на 47% больше, чем месяцем ранее и на 1,4% больше, чем в январе прошлого года. При пересчете в валюту динамика схожая: месячные сборы составили $128,417 млн, т. е. в отношении декабря рынок прибавил 55%, а рост в отношении января прошлого года − 14,5%.

В январе зрители ходили в кино чаще, чем декабре: российские кинотеатры продали 29,215 млн билетов, что на 41,4% больше, чем месяцем ранее, но на 1,4% меньше, чем в январе 2019 года. Это значит, что наблюдается небольшой рост цены кинобилета, относительно прошлого года.

При подсчете цифр с учетом кинотеатров СНГ схожая картина: рост кассы относительно показателей декабря 2019-го и января прошлого года. Площадки России и стран Содружества (без Украины) совместными усилиями собрали в январе 2020 года 8,162 млрд рублей и привлекли 31,313 млн зрителей. Это на 41% и 35% больше, чем было месяцем ранее. По сравнению с январем 2019-го рост бокс-офиса составил 2,4%, а вот посещаемость чуть просела на 0,4%. За январь 2020 года кинотеатры России и СНГ получили $135,825 млн. По сравнению с прошлым годом валютные сборы подросли на 15,5%, а в сравнении с прошлым месяцем − аж на 48%.

Самым кассовым релизом этого месяца стала комедия ХОЛОП (CP).

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06.02.2020 Автор: Артур Чачелов, Ольга Куликова