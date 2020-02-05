Официальная касса России: в спокойный уикенд «Плохие парни» легко сохранили лидерство

Падение сборов экшна ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА составило умеренные 51,3%, а общие сборы проекта достигли 477 млн рублей. Это уже превышает итоговые показатели ДЖОНА УИКА 3 (438 млн), а по окончании проката позади останутся результаты фильмов МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПОСЛЕДСТВИЯ (521 млн) и ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО (551 млн).

Статус фаворита предстоящего «Оскара» и победы на «Золотом Глобусе» смогли существенно подогреть интерес аудитории к военной драме 1917. В результате картина заработала за уикенд 105 млн и по этому показателю приблизилась к таким релизам как зрелищные ЯРОСТЬ (140 млн) и ДЮНКЕРК (141 млн).

Многочисленные переносы старта проката определенным образом приглушили первоначальный интерес публики к необычному концепту российской фантастической картины КОМА. Сборы новинки достигли в рамках первого уикенда 79,6 млн, что выше цифр ЧЕРНОВИКА (63,5 млн), однако ниже недавнего АВАНПОСТА (87,3 млн).

Лидером по посещаемости остается комедия ХОЛОП, занявшая четвертую строчку. Общая касса проекта по итогам уикенда достигла 2,937 млрд рублей, а с учетом СНГ превысила рубеж в 3 млрд. В ближайшие дни фильм Клима Шипенко официально завоюет статус самого кассового отечественного проекта в российском прокате.

Пятерку лучших замкнул еще один участник «оскаровской» гонки, историческая мелодрама МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (63,6 млн). Новинке удалось более чем в два раза улучшить считавшиеся вполне успешными начальные цифры ФАВОРИТКИ (31,1 млн) и ДВУХ КОРОЛЕВ (28,4 млн). На таком старте сказались не только фестивальные успехи фильма или наличие литературного первоисточника, но и богатый актерский состав, включающий в себя Эмму Уотсон, Сиршу Ронан, Тимоти Шаламе, Мэрил Стрип.

Хорошо начал прокат хоррор ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (25,7 млн). Он обошел такие фильмы как ПАРАНОРМАЛЬНОЕ (19,4 млн), СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (18,2 млн) или МАЯК (15,7 млн). Для компании «Парадиз» это лучший результат с прошлого августа, когда прокатчик выпускал схожий по жанру проект СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ (44,9 млн).

Также в прокат вышли мультфильмы PLAYMOBIL ФИЛЬМ: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ и МЕГАЩЕНКИ. МОГУЧИЕ ЛАПЫ И СКАЗКА О ДВУХ НЕЛЛАХ (7,5 млн, одиннадцатое место и 5,8 млн, двенадцатое место соответственно), а также фэнтези ВАЛЬГАЛЛА: РАГНАРЁК (3,3 млн, пятнадцатая строчка). Предпоследнюю строчку в двадцатке лучших занял МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 112. СНЕЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ (2,1 млн).

Общая касса топ-20 в России составила 629 млн рублей, с учетом стран СНГ – 684 млн. Это на 20,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 16,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2.

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05.02.2020 Автор: Максим Острый