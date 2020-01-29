Официальная касса России: «Плохие парни» разбавили гегемонию отечественного кино

Комедийный экшн с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях заработал за уикенд 267 млн рублей, что выше сборов третьей части ДЖОНА УИКА (225 млн) и последнего фильма франшизы МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА (221 млн). В отличие от многих других недавних перезапусков, ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА сохранили стилистику и актерский состав оригинальных фильмов, что явно стало залогом их успеха.
«Нам, разумеется, очень важно, чтобы первый кинотеатральный релиз SPPR состоялся успешно. Мы, признаюсь, этого и ожидали... Мы достаточно оптимистично смотрели на перспективы третьих ПЛОХИХ ПАРНЕЙ. Выдержка в течение десятка-другого лет некоторые продукты делает только лучше», − рассказал в интервью ЭБК генеральный директор Sony Pictures в России Антон Сиренко.
Вторую строчку, будучи в серьезном конкурентном окружении, выиграл фильм МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ. Сборы комедии составили 118 млн, она обошла показатели таких картин как ЛЮБОВНИЦЫ (108 млн) и ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (101 млн).
Продолжает движение к отметке в 3 млрд картина ХОЛОП. Проект по-прежнему удерживает лидерство по средней посещаемости (42 зрителя на сеанс), в ближайшие две недели его сборы превысят итоговую кассу спортивной драмы ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ (2,968 млрд).
Падение (НЕ)ИДЕАЛЬНОГО МУЖЧИНЫ составило существенные 64,6%. Такое серьезное снижение вызвано спадом ажиотажа со стороны поклонников Егора Крида и стартом сильного жанрового конкурента. Как бы то ни было, общая касса проекта достигла 447 млн, что почти в пять раз выше его 90-миллионного бюджета.
С шестой строчки чарта и по нижней границе ожиданий стартовал фантастический хоррор ПОД ВОДОЙ. Его сборы по итогам уикенда составили 42,1 млн, это ниже цифр проектов КЛОВЕРФИЛД, 10 (49,2 млн) и ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ (44,6 млн).
Анимационная картина БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН освоила за первые четыре дня проката лишь 13,1 млн, а посещаемость проекта стала одной из самых низких среди фильмов первой десятки (в среднем 12 человек на сеанс). Тем не менее, сиквел почти в два раза опередил предыдущий релиз студии Aardman Animations, ДИКИЕ ПРЕДКИ (7,4 млн рублей).
Также в прокат вышли драмеди ШАХМАТИСТ (7,5 млн рублей, одиннадцатое место), мультфильм ЛЕДЯНАЯ ПРИНЦЕССА (4,5 млн, пятнадцатая строка), мелодрама ТАК БЛИЗКО К ГОРИЗОНТУ (2,7 млн рублей, девятнадцатая позиция) и приключенческая семейная картина РАСПРАВЬ КРЫЛЬЯ (2,6 млн, двадцатая строчка).
Общая касса топ-20 в России составила 790 млн рублей, с учетом стран СНГ – 868 млн. Это на 7,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 3,2% больше, чем было на аналогичном уикенде 2019 года, когда чарт возглавлял фильм БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2.
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29.01.2020 Автор: Максим Острый
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