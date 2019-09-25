Официальная касса России: «Тайна печати дракона» стартовала по нижней границе ожиданий

Фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА в относительно спокойный уикенд легко завоевало первое место в российском прокате, однако на счету картины лишь 166 млн рублей (182 млн с учетом превью), что соответствует самым скромным ожиданиям. Фильм стартовал лучше таких гораздо менее амбициозных семейных релизов, как ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ (112 млн) и АИСТЫ (106 млн), и выступил примерно на одном уровне с проектом ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА (173 млн). Стартовые показатели ВИЯ, продолжением которого является ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, в свое время достигли 579 млн.

Второе и третье места чарта достались холдоверам ОНО 2 и СТРИПТИЗЕРШИ. Хоррор преодолел престижную отметку в один миллиард рублей кассовых сборов и вплотную подобрался к итоговым результатам первой части (1,048 млрд), а криминальная драма с Дженнифер Лопес отметилась сокращением сборов первого уикенда лишь на 35,6%. Общий бокс-офис картины достиг уже 125 млн.

Занявшие четвертое и пятое места боевик РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ и комедия YESTERDAY продемонстрировали худшую посещаемость среди фильмов первой десятки. На счету фильмов 29,5 млн и 24,4 млн соответственно. Заключительная часть франшизы с Сильвестром Сталлоне выступила чуть сильнее таких недавних боевиков Megogo Distribution, как ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27,3 млн рублей) и СНЕГОУБОРЩИК (23,7 млн), но уступила предпоследнему фильму серии, РЭМБО IV (38,8 млн в СНГ). Музыкальная комедия YESTERDAY не смогла опередить РОКЕТМЕНА (27,8 млн) или предыдущую работу режиссера Дэнни Бойла, Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (28,1 млн), однако и ее продвижение было значительно менее активным.

Ставший шестым хоррор КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ с Ольгой Куриленко в главной роли заработал в первый уикенд 24,1 млн и обошел летний фильм ужасов СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (18,2 млн), а также новинку позапрошлой недели, ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: СМАЙЛ (18,3 млн). Восьмую строчку занял четвертый в этом году мультфильм «Экспоненты» ПОБЕГ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ (14,1 млн), лишь немного не догнавший стартовые показатели анимационных МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ (16,5 млн) и РУСЛАН И ЛЮДМИЛА: ПЕРЕЗАГРУЗКА (15,7 млн).

Также в прокат вышли российская драма СЕСТРЕНКА (3,2 млн рублей, семнадцатое место), хоррор ПРОКЛЯТИЕ «МЭРИ» (2,9 млн, девятнадцатая строка) и драма ЗЕРОВИЛЛЬ (2,4 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 в России составила 453 млн рублей, с учетом стран СНГ – 480 млн. Это на 2,3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 25,0% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2018 года, когда чарт возглавлял фильм ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ.

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25.09.2019 Автор: Максим Острый