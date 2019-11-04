Предварительная касса уикенда: «Семейка Аддамс» уверенно побеждает

Согласно предварительным и неофициальным данным СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI) заработала за 4 дня проката около 340 млн рублей, и со средней заполняемостью 50 человек на сеанс, уверенно заняла первую строчку бокс-офиса России на этой неделе. Великолепный результат, особенно на фоне других, менее успешных новинок.



Гораздо ниже ожиданий начали свой прокат ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX) и РОБО (CP). Роботами в эти выходные зрителей было не завлечь. Фильм Тима Миллера хоть и занял вторую строчку чарта, заработал всего около 250 млн рублей, почти в два раза уступив старту предыдущего фильма франшизы ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС. Фильм Сарика Андреасяна собрал приблизительно 34 млн рублей и занял лишь 7 место в таблице.



Приятно удивили результаты драмы Нигины Сайффулаевой ВЕРНОСТЬ (WDSSPR). Несмотря на не самые активные предпродажи, фильм уверенно подобрался к отметке в 35 млн рублей.

А вот у кого не было проблем с предпродажами, так это у аниме ДИТЯ ПОГОДЫ (VLG), однако в течении уикенда поклонники японской анимации свой пыл поумерили, и результат оказался не таким впечатляющим, как на то можно было бы рассчитывать. На счету релиза около 17 млн рублей и последнее место в десятке лучших.



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04.11.2019 Автор: Георгий Романов