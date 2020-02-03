Предварительная касса уикенда: новинкам не удалось подвинуть «Плохих парней» с первого места

В свой второй уикенд боевик ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА (SPPR) не уступил пальму первенства амбициозным новинкам и заработал, по предварительным и неофициальным данным, около 130 млн рублей. Лучшей среди новичков широкого проката стала военная драма 1917 (UPI), которая также преодолела рубеж в 100 млн рублей и заняла вторую строчку чарта. Сразу за ней расположился российский фантастический фильм КОМА (CP), который, по предварительным данным, смог внести в свою копилку приблизительно 80 млн рублей.

Драма МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (SPPR) смогла приятно удивить. У фильма Греты Гервиг порядка 65 млн рублей и пятое место в таблице лучших релизов недели. Помимо тройки лидеров, новинка пропустила вперед себя и комедию ХОЛОП (CP), которая преодолела отметку в 3 млрд рублей в прокате России и СНГ и, скорее всего, на днях сделает это и в российском прокате.

Еще одной новинкой, пробившейся в десятку, лучших стал хоррор ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ (PRD). По предварительным данным, на счету релиза 25 млн рублей и девятое место.

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03.02.2020 Автор: Георгий Романов