Предварительная касса уикенда: «Хищные птицы» стартовали ниже ожиданий

Ниже ожиданий, хоть и с первой строчки, начал свой прокат кинокомикс ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН (CAO). За первый уикенд по предварительным данным релиз заработал 235 млн рублей, с самой низкой посещаемостью среди первой пятерки итогового недельного чарта.

Другая новинка, семейная комедия ИГРЫ С ОГНЕМ (СРP) освоила за свой первый уикенд около 35 млн рублей, что позволило ей расположиться на шестой строчке таблицы. С похожих цифр стартовал проект отечественного производства РОБО.

Записав на свой счет еще около 50 млн рублей, отечественная комедия ХОЛОП (СР) на седьмой неделе проката взяла трехмиллиардный рубеж, став первым российским фильмом покорившим престижную планку.

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10.02.2020 Автор: Георгий Романов