Предварительная касса уикенда: «(Не)идеальный мужчина» легко опередил «Холопа»

Несмотря на грозного конкурента в лицефильма ХОЛОП (CP), который в свой четвертый уикенд заработал свыше 215 млн рублей, лидерство по итогам уикенда захватила комедия Марюса Вайсберга (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (СР). Фильм с Егором Кридом в главной роли заработал около 280 млн рублей, превзойдя самые смелые ожидания. Правда, по уровню посещаемости новинка все-таки уступила ХОЛОПУ.

Ниже ожиданий стартовал хоррор ПРОКЛЯТИЕ (WDSSPR). На счету перезапуска известной японской франшизы около 55 млн рублей. При этом, у фильма самый низкий показатель посещаемости среди всех новинок − 15 человек на сеанс.

На восьмой и десятой строчках чарта также обосновались новинки. В районе 15,5 млн рублей заработал арт-хоррор с Робертом Паттинсоном в главной роли МАЯК (UPI), а драма с Венсаном Касселем ОСОБЕННЫЕ (CPF) записала на свой счет 10,3 млн рублей.

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19.01.2020 Автор: Георгий Романов