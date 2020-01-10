Предварительная касса четверга: «Камуфляж и шпионаж» стартует вторым

Лучшей среди новинок стал мультфильм студии Blue Sky КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (FOX) Проект начал свой прокат с 30 млн рублей заняв вторую строчку таблицы, что должно позволить ему заработать 210-240 млн рублей по итогам недели. Достойный результат, учитывая сложность постпраздничного уикенда для семейного продукта.

Старт сильной новинки не помешал комедии ХОЛОП (CP) сохранить первое место чарта. За четверг релиз заработал около 57 млн рублей и может таким образом по итогам уикенда освоить больше 350 млн рублей.

Новый фильм Клинта Иствуда ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА (СAO) расположился на восьмой строчке списка главных релизов недели. Основанный на реальных событиях фильм записал на свой счет 3,6 млн рублей и вполне может рассчитывать на 25 млн рублей за четыре дня проката.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка. Хоррор ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: АБАДДОН (EXP) с результатом четверга 3 млн рублей попробует по итогу недели не отдать место в десятке фантастическому фильму ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (WDSSPR), который закочил четверг практически с идентичным результатом.

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10.01.2020 Автор: Георгий Романов