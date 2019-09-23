Предварительная касса уикенда: «Тайна печати дракона» выиграла спокойный уикенд

Первое место в российском кинопрокате по итогам прошедшего уикенда заняла российско-китайская картина ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА (NKI). По предварительным и неофициальным данным, на счету фильма около 165–170 млн рублей на территории России.

Среди остальных новинок уикенда впереди оказался фильм РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ (MG), в активе которого 30 млн рублей. Этого хватило, чтобы занять четвертую строчку чарта (также уступив ОНО 2 и СТРИПТИЗЕРШАМ).

Близко друг от друга финишировали проекты YESTERDAY (UPI) и КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ (VLG). Оба фильма заработали по 24–25 млн рублей за уикенд.

ОНО 2 (САО) в минувший уикенд преодолел рубеж в 1 млрд рублей кассовых сборов. В свой третий уикенд фильм собрал около 75 млн рублей, а общая касса проекта достигла уже 1,03 млрд рублей.

23.09.2019 Автор: БК