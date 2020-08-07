Сборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2020 года составили всего $8,91 млн

«Бюллетень кинопрокатчика» составил перечень российских проектов, которые работали в кинотеатрах на зарубежных рынках в первом полугодии 2020 года. В него, без учета релизов серии «Большой балет» и ретроспектив, вошло 38 картин. Общий бокс-офис российских фильмов за рубежом за данный период (без учета альтернативного контента и ретроспективных показов) составил $8,91 млн. Это ниже цифр за аналогичный период 2019-го больше чем в два раза. Кроме того, это лишь 6,6% от сборов российского кино на внутреннем рынке в долларовом эквиваленте. Напомним, что по итогам прошлого года этот показатель равнялся 26,3%.

Столь существенное падение вызвано не только неработающими кинотеатрами или колоссальным успехом целого ряда российских фильмов на родине, но и тем, что в сложных условиях кризиса и его последствий на зарубежных рынках кинотеатры и зрители зачастую отдают предпочтение более близкой по духу локальной продукции.

Общая касса всей российской продукции в заграничном прокате первого полугодия, включая ретроспективы и альтернативный контент, достигла $10,2 млн.

По данным на 30 июня 2020 года, самым успешным релизом за предлами страны стала комедия ХОЛОП. На ее счету в общей сложности чуть больше $2 млн. Из них $753 тысячи пришлись на Сербию, а $372 тысячи – на Германию. Вторая строчка досталась неизменно востребованному проекту БОЛЬШОЙ БАЛЕТ – релизам, выходившим в этой серии, удалось освоить $1,27 млн. Замкнуло тройку лидеров семейное приключенческое фэнтези ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА: его копилка за первые шесть месяцев 2020-го пополнилась на $681 тысячу (преимущественно за счет проката в Малайзии), а общая касса достигла $3,23 млн.

С более подробной информацией о кассовых сборах российских проектов в зарубежном прокате первой половины года можно будет ознакомиться в новом выпуске электронного БК, который все подписчики журнала получат вечером, 7 августа.

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07.08.2020 Автор: БК