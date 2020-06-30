Отечественный боевик «Русский рейд» получил американского дистрибьютора

Американский независимый дистрибьютор WellGo приобрел североамериканские права на российский экшн-боевик РУССКИЙ РЕЙД. Об этом сообщает индустриальное издание Screen Daily, ссылаясь на информацию от сейлз-агента фильма, компании Mind the Gap. Кроме того, по фильму финализируются переговоры по Великобритании, Франции и Испании.

По итогам виртуального Каннского кинорынка картину также продали на территорию стран бывшей Югославии (MCF) и на Тайвань (MovieCloud), а до Marché du Film − в Японию (IPA), Южную Корею (Laon-I) и Австралию и Новую Зеландию (Madman Entertainment).

РУССКИЙ РЕЙД − режиссерский дебют Дениса Крючкова, который был закончен до пандемии, но не успел выйти в российский кинопрокат. Компания «Централ Партнершип» должна была выпустить фильм 30 апреля, но перенесла релиз на неопределенный период. Фильм рассказывает о бывшем сотруднике российского спецназа, нанятом для рейдерского захвата завода. Был подготовлен идеальный план, но операция оборачивается кровавой ловушкой.

Дистрибьютор Well Go уже выпускал в США российские проекты: например, ленты Т-34 и ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. В январе 2021 года он также планирует показать в США ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ.

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30.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily