«Вратаря галактики» продали для проката в США

Российский семейный фантастический экшн ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ продан для проката в США. Об этом сообщает издание Screen Daily, ссылаясь на информацию международного дистрибьютора Luminescence, реализующего международные права на проект. Ленту купил независимый дистрибьютор Well Go USA. Накануне он также закрыл сделку по покупке прав на прокат казахстанской ленты ТОМИРИС.

Ранее Well Go уже выпускал в США российские проекты: например, ленты Т-34 и ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ. ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ планируют показать в кинотеатрах США в январе 2021 года. Лента Джаника Файзиева выйдет под названием COSMOBALL.

Права на ленту также проданы в Германию, Австрию, Швейцарию, страны Бенилюкса, Францию, Польшу, Испанию, Португалию, страны Латинской Америки и Ближнего Востока, в Прибалтику, Турцию, Японию, Тайвань, Филиппины. Правда, не уточняется, какого рода права реализованы в эти страны. Известно также, что HBO Europe купил права на показ картины на своих каналах и сервисах жителям Восточной Европы. В России фильм выйдет в кинотеатрах и пока заявлен на 27 августа.

Для дальнейших продаж Luminescence планирует скрининги ВРАТАРЯ ГАЛАКТИКИ на будущем виртуальном кинорынке в Каннах. Кроме того, 10 июня картину покажут в рамках международного виртуального кинорынка российского контента Key Buyers Event.

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05.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Screen Daily