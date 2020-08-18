Новости


Картина российских продюсеров выиграла Гран-при на кинофестивале в США

Документальный проект «Покажи мне, что у тебя есть» наградили в Сан-Антонио

Документальный фильм ПОКАЖИ МНЕ, ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ (Show Me What You Got) завоевал главный приз международного кинофестиваля San Antonio Film Fest. Продюсерами этой картины выступили компания «БЛИЦ ФИЛЬМ», Сергей и Николай Саркисовы, Дэвид Скотт-Смит и Филипп Нойс. Фильм стал режиссерским дебютом уже признанной документалистки Светланы Цветко, которая ранее дважды номинировалась на «Оскар» за документальные проекты: НЕ ВОЙНА о событиях в Боснии и совместную работу с режиссером Чарльзом Фергюсоном ИНСАЙДЕРЫ (Inside Job, 2010) о финансовом кризисе 2008-2010 годов. 

По сюжету фильма трое молодых людей Марсело, Нассим и Кристина знакомятся в не самое простое для них время. Они быстро привязываются друг к другу, и судьбы их переплетаются самым невероятным образом. Молодые люди влюбляются, творят, участвуют в политических протестах, все сильнее проникаясь друг к другу, пока совместная поездка в Италию не ставит под угрозу их взаимоотношения. 

«В фильме представлена история о любви, сексе и дружбе. Она международная, так как герои из разных стран – Италии, Франции и США, − говорит Светлана Цветко. − Я рада той возможности, которую предоставила мне компания «БЛИЦ ФИЛЬМ». Николай Саркисов сразу поддержал мою идею, когда я рассказала про концепт будущего проекта».

Фильм уже завоевывал награды на кинофестивалях в Таормине (Гран-при), в Сиене («Лучший иностранный фильм»), в Рочестере («Лучший художественный фильм») и в Санта Фе («Лучшая операторская работа»).

Кинофестиваль SAFILM в Сан-Антонио был основан в 1994 году. Сейчас это крупнейший кинофестиваль в Южном Техасе.В этом году он впервые за свою 26-летнюю историю прошел онлайн. В конкурсе участвовало около 30 полнометражных картин из США, Японии, Испании, Болгарии, Индии, Израиля и других стран. 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

18.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Блиц Фильм

Самое читаемое

Дистрибьютор предложил увеличить свою долю в сборах фильма

Российские кинотеатры столкнулись с особыми условиями проката «Довода»

Подробнее
Лента станет ближе к мировому релизу

«Довод» снова поменял дату выхода в России

Подробнее
Проекты 123 Production, «Марс Медиа», Yellow Black & White, «Централ Партнершип» и «Дирекции кино»

Питчинги Фонда кино 2020: кинокомпании-лидеры. Часть 1

Подробнее
Среди российских релизов таковым стал новый «Последний богатырь»

«Мулан» стал самым ожидаемым кинорелизом года по данным исследования Фонда кино

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 