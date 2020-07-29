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«Сбербанк» увеличил долю в Rambler Group до контрольной

Банк сосредоточит у себя до 55% акций холдинга

«Сбербанк России инвестирует в Rambler Group еще 2 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию из банка. Инвестиции направят на «укрепление лидерства Rambler Group в сфере онлайн-медиа и на рынке продажи электронных билетов». Основная часть средств будет потрачена на развитие видеосервиса Okko с целью сделать его крупнейшей ОТТ-платформой в России в 2021 году.

«Сбербанк» выкупит у Rambler Group долю в размере 6,95%. Ранее группа приобрела ее у финансового инвестора Era Capital. Кроме того, госбанк получит еще 1,5% от другого акционера Rambler −A&NN Александра Мамута. В итоге доля «Сбербанка» в капитале группы увеличится до 55%.

«Привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит нам агрессивнее наращивать рыночные доли всех наших проектов»,− говорит гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян.

Абрамян также сообщил, что после сделки со «Сбербанком» платящая аудитория принадлежащего холдингу видеосервиса уже Okko выросла в три раза, а аудитория медиасервисов Rambler&Co увеличилась на 20%. В марте этого года она достигла 66 млн человек.

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29.07.2020 Автор: БК

Источник: Коммерсантъ

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