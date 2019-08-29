Звезда «Шерлока» Эндрю Скотт приедет Comic Con Russia

Британский актер Эндрю Скотт (Andrew Scott) станет еще одним зарубежным гостем шестого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia, который пройдет в московском выставочном комплексе «Крокус Экспо» с 3 по 6 октября 2019 года. 5 и 6 октября Скотт выступит на сцене конвента, примет участие в фотосессиях и раздаст автографы поклонникам.

Огромную популярность актеру принесла роль блистательного Джима Мориарти − интеллектуального противника детектива Шерлока Холмса в британском телесериале «Шерлок». В числе других его крупных работ − фильмы ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН с Джеймсом МакЭвоем, 007: СПЕКТР и исторический сериал «Пустая корона».

В 2019 году Скотт сыграл в британском комедийном телесериале «Дрянь» (Fleabag), а также исполнил главную роль в эпизоде «Осколки» (Smithereens) пятого сезона фантастической антологии «Черное зеркало». Его работа была высоко оценена как критиками, так и зрителями. В 2020 году в широкий прокат выйдет военная драма 1917, в которой Скотт снялся вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Ричардом Мэдденом.

Comic Con Russia пройдет в Москве в шестой раз. Одновременно с фестивалем состоится четырнадцатая ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

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29.08.2019 Автор: Артур Чачелов