Сергей Сельянов про триумф «Конька-Горбунка»: «Зритель рублем подтверждает качество фильма»

В интервью БК продюсер рассказал о предстартовых ожиданиях, промокампании и реакции зрителей на Михаила Ефремова.

Поздравляем вас с результатами КОНЬКА-ГОРБУНКА! Ожидали ли вы таких сборов?

Грех жаловаться, это хорошие результаты. Прямо перед стартом мне прислали два прогноза, по одному из которых сборы должны были составить 550 млн рублей. Не то чтобы прогнозу стоило слепо верить, но я рад, что он сбылся и даже оказался немного перевыполнен. Самое важное, что зритель рублем подтверждает качество фильма. Теперь хочется, чтобы картина прожила на экранах как можно дольше. Надеюсь, стартовые показатели будут этому способствовать.

Как вы думаете, что послужило главной причиной успеха картины?

В первую очередь Петр Ершов и его произведение. Кто-то говорит, что сказку написал Пушкин, но это немного конспирологическая теория. Да и неважно кто написал. Важно, что история жива в сердцах наших зрителей. Мы, конечно, все старались – производители, маркетологи, прокатчики. Но мы-то всегда стараемся, однако не всегда получается.

Как, на ваш взгляд, фильм будет работать дальше?

По известным причинам сроки проката увеличились, в том числе вырос и множитель. Причины для этого не самые радостные, но в сегодняшней реальности это дает какую-то прибавку всем картинам, рискнувшим выйти в сложный период. Посмотрим на ближайший уикенд и будем, конечно, ждать 8 марта.

Расскажите, пожалуйста, как проходила промокампания фильма? Что вам кажется наиболее удачным в маркетинге фильма?

Промокампания была достаточно длинной. Поскольку первоначально мы предполагали выйти еще в октябре 2020-го, то трейлеринг работал на фильм уже давно. Какие-то первые тизеры мы начали показывать чуть ли не за полтора-два года. Возможно, это даже слишком рано: некоторые зрители уже могли и забыть, что полтора года назад видели тизер КОНЬКА-ГОРБУНКА. Но, наверное, фильм откладывался в подсознании зрителей, получился большой охват. Будем считать, что это было правильным решением, поскольку результат это подтверждает. Трейлер получился, по нашему мнению, удачным и способствовал стартовым сборам. Вместе с Sony Pictures и телеканалом «Россия 1» мы делали все необходимое для выпуска картины. Телеканал «Россия 1» во главе с Антоном Златопольским, который cтал сопродюсером, с огромным накопленным за последние годы опытом бил в продвижении в нужные точки. Сотрудничество с Sony привнесло в нашу жизнь свою высокую экспертизу.

Не было ли сложностей с тем, что неделей раньше у Sony Pictures выходили РОДНЫЕ с большой промокампанией, а следом стартует РАШН ЮГ?

Идеальных свободных дат не существует. Всегда есть какие-то другие фильмы. В этот период у Sony оказалось много работы, но мы с компанией сумели правильно распределить силы. Провели несколько совещаний на этот счет. Мне кажется, это не повлияло на сборы каждого из фильмов. У РОДНЫХ хорошие результаты. Думаю, и у РАШН ЮГА они будут высокими.

КОНЕК-ГОРБУНОК – большой шаг вперед для российской индустрии компьютерной графики. Как проходила работа над визуальной частью фильма?

Многие задачи решались впервые в нашей кинематографии. Благодаря компании CGF и Александру Горохову мы справились с ними, на мой взгляд, достойно. И это какой-то кирпичик в фундамент будущих российских фильмов – и не только наших. Полученный при производстве опыт важен для развития индустрии, поскольку задача перед нами стояла очень сложная. И мы не всегда на старте понимали глубину проблем. То есть мы снимали один листок с капустного кочана, а следом появлялся новый, а затем еще один. Некоторые кадры визуальной или анимационной красоты получались не сразу. CGF – сильная компания. Было и приятно, и полезно иметь студию визуальных эффектов в качестве сопродюсера, это очень сильно помогло картине. Постановка фильма вообще была сложной – все, что касается костюмов, декораций и каскадерской части. Трюки, которые на экране проносятся легко, требовали от нас необычных инженерных решений.

Почему фильм не был выпущен в формате IMAX?

IMAX для семейного просмотра с детьми – дорогое удовольствие. Не знаю, как сейчас обстоят дела со статистикой, но некоторое время назад представители IMAX рассказывали нам, что американские студийные семейные проекты собирают в IMAX чуть ли не в четыре раза меньше, чем проекты, рассчитанные на аудиторию 16+. Семейная аудитория – это не аудитория IMAX. Экономические показатели в результате работы с IMAX не самые сладкие, и с семейным кино, как мне кажется, там делать нечего.

В отличие от ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ в КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ меньше юмора, рассчитанного на более взрослую аудиторию. Не казалось ли вам это недостатком?

Это было сознательным решением, так как мы хотели сделать детско-семейное кино. Возможно, большее количество взрослого юмора и увеличило бы показатели, но, мне кажется, при этом у аудитории остался бы осадок. В том числе потому что эта сказка – национальное достояние. Мы старались максимально бережно относиться к источнику и не продавливать историю во взрослую сторону. Пару-тройку более взрослых шуток мы даже убрали.

Почему вы все-таки решили делать именно детско-семейное кино?

Эта сказка – основа нашей национальной идентичности. С этой точки зрения, не стоило ради привлечения более взрослой аудитории как-то существенно менять акценты в экранизации Ершова. Могу твердо сказать, что все решения принимались осмысленно. Мы осознанно не шли в эту сторону. Какой-то баланс между детско-семейной и взрослой аудиторией в фильме все же есть. Я надеюсь, взрослой аудитории будет интересна история взаимоотношений Царь-девицы и Ивана. При этом мы стремились показать ее романтичной и чистой. Любовные истории дают большие возможности в том числе и для рискованного юмора, и теоретически позволяют резвиться вдоль и поперек. Но по этому пути мы тоже не пошли и решили не сыпать дополнительного перца.

Оригинальная сказка была сатирой на патриархальный устрой общества. Нашлось ли место сатире в вашей экранизации?

При создании фильма я вдохновлялся своими детскими впечатлениями. Вместе со «Сказкой о царе Салтане» это была моя любимая книга. Я много раз читал и перечитывал ее. Никакой сатиры, понятно, пятилетний ребенок не воспринимает. В детстве интересно волшебство, приключения необычного героя, этого чудного Конька-горбунка. Мы с партнерами подходили к сказке с этим чувством. Да и с точки зрения меня взрослого там нет особенной сатиры. Это с советского времени, возможно, сохранились какие-то клише и штампы. Тогда все подводили к классовой борьбе и социальным проблемам. Любые явления рассматривались в рамках борьбы с буржуазным строем и с царским режимом. Советская этика была очень ангажирована и управлялась Политбюро ЦК КПСС. Ярлыки наклеивались легко, но все это было мертвое. В этом было много глупости и перегибов. Я считаю, что это просто замечательная сказка.

Это ваш первый опыт в производстве игровой сказки. Планируете ли продолжать в этом жанре?

Я давным-давно хотел и по-прежнему хочу делать сказки. Даже в 90-х я был морально готов снимать сказки, но тогда это было нереалистично. Кино для детей – самое дорогое и самое технологически инновационное кино в мире. Для этого нужны колоссальные ресурсы, связанные как с деньгами, так и с уровнем технологий. Я имею в виду не только компьютерную графику, но весь комплекс задач, до которых нужно дорасти, прежде чем браться за такое ответственное дело. Второй момент – для сказок непросто писать сценарии. Это вроде тот же самый сценарий, да не тот же. Сценарии в нашем кино – вечная проблема, да и какие-то «сказочные» компетенции утрачены.

Вы упомянули «Сказку о царе Салтане». Есть ли вероятность, что это будет ваш следующий сказочный игровой проект?

Хотелось бы, но по этой сказке трудно придумать сценарий. Я пока не вижу подходов к истории. Если писать сценарий, то он будет существенно отличаться от оригинала. И не факт, что это хорошо по отношению к произведению. Основная проблема «Сказки о царе Салтане» в том, что герой пассивен. Царевна-лебедь все ему предоставляет: хочешь белку с золотыми орешками, хочешь 33 богатырей. Хочешь царевну – лебедь взмахнула крыльями и превратилась в царевну. Вот в КОНЬКЕ-ГОРБУНКЕ оба главных героя активны. Может быть, кто-то вдруг однажды принесет если не сценарий истории про Салтана, Гвидона и Царевну-лебедь, то хотя бы наработки с правильной структурой и активным героем... Это желание из разряда чудес.

Как, на ваш взгляд, зрители реагируют на то, что в фильме роль царя исполняет Михаил Ефремов? Составляло ли это проблему при выпуске?

Ефремов сыграл блестяще. Съемочный период закончился задолго до трагической истории с участием актера. С одной стороны, жаль, что все так получилось. Но я надеюсь, что острота этой проблемы сейчас немного отошла. Хотя наверняка какой-то части зрителей его присутствие на экране неприятно. С другой стороны, царь в сказке плохой. Если бы он играл главного положительного героя, направо и налево совершал благородные поступки, наверное, диссонанс был бы гораздо более очевидным.

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24.02.2021 Автор: Рая Башинская