Кинопремия «Слово» объявила номинантов и состав жюри

В жюри премии в этом году вошли: актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин. Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ, лауреат Каннского фестиваля Павел Лунгин.

В номинациях на премию «Слово»-2021 представлены:

Лучший сценарный дебют:

Мария Игнатенко (ГОРОД УСНУЛ)

Дмитрий Рудаков (СЕНТЕНЦИЯ)

Исамил Сафарали, Мария Зелинская, Рустам Мамедов (ДОЧЬ РЫБАКА)

Лучший сценарий полнометражного фильма:

Дмитрий Давыдов (ПУГАЛО)

Елена Киселева, Андрей Кончаловский (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)

Михаил Сегал (ГЛУБЖЕ!)

Иван И. Твердовский (КОНФЕРЕНЦИЯ)

Лучший сценарий многосерийного фильма:

Андрей Золотарев, Лев Мурзенко, Александра Ремизова («Триггер»)

Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сысоев («Перевал Дятлова»)

Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова, Антон Коломеец («Чики»)

Лучший дипломный сценарий:

Ирина Казьмина (ИНСАЙДЕР)

Анастасия Матвеева (ОЛЬГА)

Уля Мартьянова (СМЕРТИНЕТ)

Приз «За верность профессии» будет вручен кинорежиссеру, драматургу, актеру, Народному артисту РФ Андрею Смирнову (БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ОСЕНЬ, ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА и ФРАНЦУЗ).

Генеральный партнер — онлайн-кинотеатр KION. Организатор премии – Благотворительный фонд развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино СЛОВО им. Валентина Черных. При поддержке Министерства культуры РФ.

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12.05.2021 Автор: Виолетта Палий