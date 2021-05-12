Кинопремия «Слово» объявила номинантов и состав жюри

В жюри премии в этом году вошли: актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин. Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ, лауреат Каннского фестиваля Павел Лунгин.
В номинациях на премию «Слово»-2021 представлены:
Лучший сценарный дебют:
Лучший сценарий полнометражного фильма:
Лучший сценарий многосерийного фильма:
Лучший дипломный сценарий:
Приз «За верность профессии» будет вручен кинорежиссеру, драматургу, актеру, Народному артисту РФ Андрею Смирнову (БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ОСЕНЬ, ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА и ФРАНЦУЗ).
Генеральный партнер — онлайн-кинотеатр KION. Организатор премии – Благотворительный фонд развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино СЛОВО им. Валентина Черных. При поддержке Министерства культуры РФ.
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