Новости


Кинопремия «Слово» объявила номинантов и состав жюри

Церемония вручения состоится 21 мая

В жюри премии в этом году вошли: актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин,  оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин. Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, продюсер,  народный артист РФ, лауреат Каннского фестиваля  Павел Лунгин.

В номинациях на премию «Слово»-2021 представлены:

Лучший сценарный дебют: 

  • Мария Игнатенко (ГОРОД УСНУЛ)
  • Дмитрий Рудаков (СЕНТЕНЦИЯ)
  • Исамил Сафарали, Мария Зелинская, Рустам Мамедов (ДОЧЬ РЫБАКА)

Лучший сценарий полнометражного фильма:

  • Дмитрий Давыдов (ПУГАЛО)
  • Елена Киселева, Андрей Кончаловский (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!)
  • Михаил Сегал (ГЛУБЖЕ!)
  • Иван И. Твердовский (КОНФЕРЕНЦИЯ)

Лучший сценарий многосерийного фильма:

  • Андрей Золотарев, Лев Мурзенко, Александра Ремизова («Триггер»)
  • Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сысоев («Перевал Дятлова»)
  • Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова, Антон Коломеец («Чики»)

Лучший дипломный сценарий:

  • Ирина Казьмина (ИНСАЙДЕР
  • Анастасия Матвеева (ОЛЬГА
  • Уля Мартьянова (СМЕРТИНЕТ

Приз «За верность профессии» будет вручен кинорежиссеру, драматургу, актеру, Народному артисту РФ Андрею Смирнову (БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ОСЕНЬ, ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА и ФРАНЦУЗ).

Генеральный партнер — онлайн-кинотеатр KION. Организатор премии – Благотворительный фонд развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино СЛОВО им. Валентина Черных. При поддержке Министерства культуры РФ.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

12.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Самое читаемое

Однако ее цифры явно ниже ожиданий

Предварительная касса четверга: «Прабабушка легкого поведения. Начало» выходит в лидеры

Подробнее
«Прабабушка легкого поведения. Начало» захватит лидерство

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6−9 мая

Подробнее
Компания не справилась с ростом цен на аренду

Одна из структур сети кинотеатров «Пять Звезд» подала заявление о банкротстве

Подробнее
Экспертный совет обновился на половину, а сценарная группа - на треть

В Фонде кино поменялся состав экспертных групп

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 